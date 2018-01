Geitenkaastaartjes

Deze hartige taartjes staan in het boek Feasts bij de ontbijtgerechten, maar ze zijn natuurlijk ook prima geschikt voor de lunch of als bijgerecht ‘s avonds. De honing geeft het een zoetig accent, die zou ik er zeker bij doen.

Verwarm de oven voor tot 220 graden. Vet een muffinvorm voor 8 muffins in met gesmolten boter.

Prak de pistachenoten met de geitenkaas, de geraspte sinaasappelschil, de oregano en een flinke snuf zwarte peper in een grote kom goed door elkaar. Verdeel de vulling in 8 porties.

Snijd elk vel filodeeg in 8 plakjes van circa 12 bij 12 cm. Leg 1 plakje een kwartslag gedraaid op een ander plakje zodat je een achtpuntige ster krijgt. Leg de sterren in de muffinvorm en bestrijk met gesmolten boter. Schep in elke ster een portie vulling en druk licht aan.

Kreukel een van de overgebleven deegvierkantjes in je hand. Leg op een van de taartjes, bestrijk met boter en vouw de punten van de ster eroverheen om het taartje af te sluiten. Bestrijk de randen met nog meer boter en bestrooi met wat nigellazaad. Herhaal tot alle taartjes zijn bedekt en afgesloten. Bak circa 25 minuten in de oven, tot de taartjes diep goudbruin zijn. Besprenkel de taartjes eventueel met wat honing en serveer.