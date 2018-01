Ruilhandel in Bakasi-kamp

Acht jaar geleden begon in Nigeria de opstand van Boko Haram. Miljoenen mensen sloegen op de vlucht. Zo'n 1,3 miljoen van hen zijn inmiddels teruggekeerd. Maar in het noordoosten wachten nog steeds 1,7 miljoen mensen op de kans om weer naar huis te gaan. De meeste ontheemden (ruim 1,3 miljoen) verblijven in de deelstaat Borno. Van hen woont de helft in kampen, zoals Bakasi in het zuidwesten van Maiduguri. Afolabi Sotunde fotografeerde voor persbureau Reuters de inwoners van Bakasi. Die proberen te overleven met ruilhandel, want geld hebben ze niet.