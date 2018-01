Politie zoekt veroordeelde No Surrender-voorman

De politie is op zoek naar de veroordeelde No Surrender-voorman Corin Denis. Maandag moest de captain van de motorclub zich bij de autoriteiten melden om zijn gevangenisstraf uit te zitten, maar hij kwam niet opdagen. Dat bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie na berichtgeving in het Brabants Dagblad.

Donderdag veroordeelde een rechter in Den Bosch de Tilburgse Denis (38) tot een celstraf van 3,5 jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De motorclubvoorman moet zitten voor deelname aan een criminele drugsorganisatie. Het gaat daarbij niet om No Surrender, maar om een bende die in voornamelijk het zuiden van het land actief was.

Niet aanwezig

Zelf was hij niet bij de rechtszaak aanwezig. Denis ging in beroep tegen de uitspraak, maar de rechter oordeelde dat hij een nieuwe zaak niet in vrijheid mag afwachten.

De 38-jarige man maakte deel uit van een bende die speed en xtc produceerde in Rotterdam, Moergestel en Oud-Turnhout (België) en vervolgens verhandelde. De rechter achtte bewezen dat het prominente No Surrender-lid instructies gaf voor de handel en productie van de drugs. Ook regelde hij hiervoor het materiaal en personeel.