Ondernemingsraad Tata Steel naar rechter om meer inspraak

De centrale ondernemingsraad (cor) van staalbedrijf Tata Steel daagt de directe voor de kantonrechter in Haarlem. Dat bevestigt cor-voorzitter Frits van Wieringen woensdag aan NRC. Het medezeggenschapsorgaan wil meer betrokken worden bij de fusiegesprekken die Tata momenteel voert met het Duitse ThyssenKrupp.

Momenteel gebeurt dat nog niet, zegt Van Wieringen. Sinds Tata en ThyssenKrupp in september hun fusieplannen wereldkundig maakten, heeft de cor volgens hem nog niets gehoord over de voortgang of inhoud van de besprekingen.

De ondernemingsraad is volgens Van Wieringen benieuwd naar het aantal banen dat door de fusie gaat verdwijnen bij de Tata Steel-fabriek in IJmuiden, het voormalige Hoogovens. Aanvankelijk zouden dat er 2.000 zijn, inmiddels lijkt het erop dat er nog meer ontslagen gaan vallen.

Advies aan directie

Met de informatie die ze eventueel uit de rechtszaak verkrijgt, wil de cor uiteindelijk een advies uitbrengen aan de directie. Volgens Van Wieringen heeft de Nederlandse Tata-top “de plicht” om zich door de ondernemingsraad te laten adviseren. “De wet is daar duidelijk in.” Het medezeggenschapsorgaan wil er onder meer op aandringen dat na de fusie het volledige productieproces onder één dak blijft, zoals nu ook het geval is.

Dat de cor zo weinig hoort over de fusiebesprekingen, komt volgens Van Wieringen doordat de Nederlandse Tata-directie zelf ook buiten het overleg wordt gehouden. “De gesprekken over de fusie worden gevoerd door de top van het concern in India.” De Nederlandse directie liet in oktober al weten het niet eens te zijn met de fusie.

Voor Kerst heeft de cor besloten om naar de rechter te stappen. Inmiddels is er een verzoekschrift ingediend bij de kantonrechter, zegt Van Wieringen. Wanneer de daadwerkelijke rechtszaak gaat beginnen, moet nog duidelijk worden.

De Tata Steel-fabriek in IJmuiden heeft 9.000 werknemers. Nog eens ongeveer 2.000 mensen werken bij afdelingen in onder meer Maastricht, Moerdijk en Zwijndrecht. De staalafdeling van ThyssenKrupp is flink groter - samen hebben de concerns zo’n 48.000 werknemers.

ThyssenKrupp Tata Steel, zoals het fusiebedrijf gaat heten, moet het op één na grootste staalconcern van Europa worden, achter ArcelorMittal uit Luxemburg. De bedrijven verwachten samen een jaaromzet van 15 miljard euro te behalen. Het is de bedoeling dat het hoofdkantoor van de joint venture in Nederland komt.