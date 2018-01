OM eist 3 jaar cel tegen ex-defensie-ambtenaar wegens omkoping

Het Openbaar Ministerie heeft 3 jaar onvoorwaardelijke celstraf geëist tegen defensie-ambtenaar Jacques H., omdat hij „zich liet fêteren door de automobielbranche” en zijn ambtsgeheim heeft geschonden. H. kreeg buitenlandse reizen, een tankpas, winterbanden en grote kortingen op leaseauto’s en heeft volgens het OM in ruil daarvoor „interne, vertrouwelijke defensiestukken” aan autobedrijven gegeven.

Dat zei de officier van justitie woensdag in de rechtbank Rotterdam, toen hij de strafeisen in de zaak Dotterbloem bekendmaakte. Volgens hem brengt zulk gedrag het „het publieke vertrouwen in objectiviteit beslissingen van ambtenaren in gevaar, schokt het algemeen vertrouwen, en verzwakt het gezag.”

De defensie-ambtenaar H. onderhield als ‘beleidsmedewerker mobiliteit’ jarenlang nauwe contacten met autobedrijven als Pon, importeur van de Duitse merken Volkswagen en Audi. Zijn goede contacten waren belangrijk voor het departement. Hij werd als oliemannetje ingeschakeld om bijzondere auto’s te regelen voor hoge ambtenaren en militairen en om aan wagens voor de militaire inlichtingendienst te komen.

Maar volgens het Openbaar Ministerie maakten H. en de autobranche ook misbruik van de warme banden. De betrokken autobedrijven – die voor miljoenen vervolging afkochten – spendeerden tienduizenden euro’s om H. gunstig te stemmen en hem te verleiden informatie met hen te delen. Zo ging hij 26 keer mee op buitenlandse autoreizen, vooral met Pon. Dat bedrijf vroeg H. om interne cijfers over het wagenpark van Defensie. Ook werkten de diverse autobedrijven samen om voor H. een hoge korting op de lease van een Audi A5 te regelen.

Een beetje corrupt

H. is de belangrijkste verdachte in een omvangrijke corruptiezaak, waarvoor 11 ambtenaren en autoverkopers de afgelopen weken voor de Rotterdamse rechtbank stonden. H. verdedigde zich door te zeggen dat hij zich nooit bewust is geweest van het feit dat alle attenties bedoeld zouden zijn geweest om hem om te kopen.

Een andere verdachte sprak dinsdag openhartig over de gang van zaken bij autobedrijf Pon. „ Iedereen was welkom op de reisjes en feestjes van Pon.

Volgens de officier van justitie blijkt uit mails van H. dat hij regelmatig vroeg om geheimhouding van persoonlijke deals. Ook wist de man volgens het OM dat hij fout zat: „Hij haalde het beste voor zichzelf eruit. (...) Tien jaar lang nam hij iedere keer het besluit om niet integer te handelen.” Het standpunt van H. dat hij niets verkeerd had gedaan, noemde de officier „onbegrijpelijk”.

De officier van justitie vroeg ook om een celstraf van één jaar tegen politieambtenaar René P., die gematst zou zijn bij de aankoop van een auto – in ruil voor informatie. Voor de andere verdachten eiste hij taakstraffen variërend van 40 tot 60 uur, ook al kregen sommigen „maar” enkele honderden euro’s korting op een auto. De motivatie: „Een beetje corrupt bestaat niet.”

De officier vond verder dat de autoverkopers die terecht stonden zich niet konden verschuilen achter het feit dat „iedereen het deed”. Tegen vier Renault-verkopers eiste hij taakstraffen van 80 tot 120 uur en in sommige gevallen een geldboete. Tegen de enige autoverkoper van Pon die niet wilde schikken met justitie, Erik van B., eiste hij 80 uur taakstraf.