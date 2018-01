New York daagt Shell voor de rechter om klimaatverandering

New York is een civiele rechtszaak begonnen tegen Shell en vier andere grote oliebedrijven wegens hun “bijdrage aan de opwarming van de aarde”. Dat heeft de Amerikaanse stad woensdag aangekondigd. New York wil “miljarden dollars” van de vijf oliereuzen omdat het dat geld naar eigen zeggen nodig heeft om zijn inwoners “te beschermen tegen de effecten van klimaatverandering”.

Naast het Brits-Nederlandse Shell staan BP, Chevron, ConocoPhillips en Exxon Mobil in het beklaagdenbankje. New York noemt tal van maatregelen waar het de bedrijven voor wil laten betalen. Verbeterde kustbescherming en riolering bijvoorbeeld, maar ook voorlichtingscampagnes over wat stadsbewoners moeten doen om zich te beschermen tegen hoge temperaturen. New York zegt dat er nu al voor 20 miljard dollar (bijna 17 miljard euro) aan dergelijke programma’s loopt.

‘Bevolking expres misleid’

Volgens de New Yorkse burgemeester Bill de Blasio wisten de oliebedrijven van hun rol bij de opwarming van de aarde. “Om winst te maken hebben ze expres de bevolking misleid”, aldus De Blasio.

“Terwijl de klimaatverandering blijft verergeren, is het aan de oliebedrijven wier hebzucht ons in deze situatie heeft gebracht om de kosten op zich te nemen voor het veiliger en weerbaarder maken van New York.”

De aangeklaagde oliebedrijven vinden de rechtszaak zinloos. “Het terugdringen van uitstoot is een wereldwijde opgave”, zegt een woordvoerder van Exxon Mobil tegen persbureau AP. “Dit soort rechtszaken haalt niets uit.” Ook persvertegenwoordigers van Chevron en Shell zeggen dat de rechtszaal niet de plek is om klimaatverandering aan te pakken.

Pensioenfonds verkoopt olie-aandelen

New York is niet de eerste grote Amerikaanse stad die een grote civiele rechtszaak tegen de olie-industrie begint. San Francisco, Oakland en Santa Cruz gingen de stad in het oosten van de Verenigde Staten al voor.

De rechtszaak is niet de enige slag die New York de oliebedrijven wil toebrengen. De stad kondigde woensdag ook aan dat zijn pensioenfondsen de komende vijf jaar alle aandelen in olieconcerns gaan verkopen. In totaal bezitten de vijf New Yorkse pensioenfondsen zo’n 5 miljard dollar aan aandelen bij meer dan 190 oliebedrijven.