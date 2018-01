NAM: gaswinning in Groningen moet omlaag

De NAM wil de gaswinning in Groningen terugbrengen. Dat staat in een voorstel dat de NAM woensdag naar de Staatstoezicht op de Mijnen heeft gestuurd naar aanleiding van de aardbeving op maandag in de buurt van Loppersum. De NAM kon nog niet zeggen met welk percentage de gaswinning willen terugbrengen.

Als onderdeel van de maatregelen wil de NAM onderdelen van het Groningse gasveld Overschild, De Pauwen, Ten Post, Eemskanaal, Leemens en ’t Zandt sluiten. Deze maatregelen komen bovenop de eerder genomen maatregel om de gaswinning met tien procent terug te brengen.

Het voorstel is een advies aan de minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. De minister neemt een besluit over welke maatregelen er getroffen zullen worden om meer aardbevingen te voorkomen.

De aardbeving had een kracht van 3,4 en het epicentrum lag in de plaats Zeerijp, ten noorden van Loppersum. Het was de zwaarste beving sinds 2012. De beving vond om 15.00 uur plaats en werd onder meer in Appingendam, Middelstum en Groningen waargenomen. Het aantal schademeldingen bij het Centrum Veilig Wonen na de aardbeving maandagmiddag in het Groningse dorp Zeerijp is verder opgelopen naar ruim 1.300.

De NAM bracht de analyse 48 uur na de aardbeving uit, volgens het zogenoemde Meet- en Regelprotocol. Dit heeft als doel om het aardbevingsrisico binnen de door de overheid gestelde kaders te houden. Volgens dit protocol moet de NAM binnen 48 uur met voorstellen voor maatregelen komen als de beving het ‘interventieniveau’ overschrijft.