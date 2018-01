Michael P. heeft moord op Anne Faber uitgebreid bekend

Twee dagen na zijn aanhouding in oktober heeft Michael P. de moord op en de verkrachting van Anne Faber bekend. Dat werd woensdag duidelijk tijdens de pro-formazitting in de rechtbank Utrecht. Verdachte P. heeft volgens de officier van justitie “stap voor stap” verteld wat er is gebeurd.

Michael P. wordt verdacht van vrijheidsberoving, verkrachting en moord op Anne Faber. Faber is tussen 29 september en 8 oktober vermoord om de daaraan voorafgaande verkrachting onder dreiging van een mes te verhullen, zo werd duidelijk.

Pieter Baan Centrum

De verdachte gaat vanaf 15 januari naar het Pieter Baan Centrum voor observatie. Omdat het een niet-inhoudelijke zitting was, is er niet in gegaan op “vragen die bij veel mensen leven over wat precies is gebeurd”, aldus de voorzitter.

De officier van justitie heeft “grote waardering en dank” uitgesproken voor de hulp bij het zoeken naar Anne Faber. De vriendengroep van Faber heeft haar jas gevonden, waar het DNA-spoor van Michael P. op is aangetroffen.

P. was zelf niet aanwezig, hij beriep zich op zijn afwezigheidsrecht. Bij de volgende zitting, die gepland staat voor 23 maart en ook niet-inhoudelijk is, wordt hij wel verwacht.

Correctie (10-01-2018): In een eerdere versie van dit bericht stond Piet Baan Centrum. Dat moest Pieter Baan Centrum zijn.