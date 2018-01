Lezersonderzoek: heeft #MeToo de seksuele moraal veranderd?

Sinds een tweet van actrice Alyssa Milano medio oktober met de hashtag #MeToo is er wereldwijd veel gediscussieerd over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Producers, regisseurs, acteurs en andere bekende personen kwamen om hun gedrag onder vuur te liggen. In Nederland zorgde rapper Boef voor ophef. Honderd Franse vrouwen, onder wie actrice Catharine Deneuve, lieten deze week een duidelijk tegengeluid horen. Zij vinden dat de MeToo-discussie ontspoord is en van vrouwen „eeuwige slachtoffers” dreigt te maken. „We verdedigen de vrijheid om te ontrieven, onmisbaar voor de seksuele vrijheid”, schrijven zij in een opiniestuk in dagblad Le Monde van woensdag.

