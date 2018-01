‘Iran legt minder snel doodstraf op’

Sommige drugsdelicten zullen in Iran niet meer worden bestraft met executie. De Iraanse overheid is bezig met het doorvoeren van nieuwe richtlijnen, melden de BBC en persbureau AP op basis van Iraanse media. Duizenden levens worden hierdoor mogelijk gespaard.

De nieuwe regels zouden al in oktober zijn goedgekeurd door het parlement. Waarom het nieuws nu pas naar buitenkomt, is niet bekend. Volgens de nieuwe wetgeving blijft de doodstraf gelden voor leiders van drugsbendes, gewapende dealers en mensen die zijn veroordeeld voor het smokkelen van meer dan vijftig kilo opium of twee kilo heroïne. Eerder lag de grens bij het smokkelen van twintig kilo opium of dertig gram heroïne.

Vijfduizend gevangenen

De BBC schrijft dat de nieuwe regels ook gelden voor ongeveer vijfduizend gevangenen die al ter dood veroordeeld zijn. Ayatollah Sadegh Amoli Larijani, hoofd van de rechterlijke macht, zou hebben gezegd dat alle gevallen waarin mensen zijn veroordeeld tot de doodstraf kunnen worden herzien. Sadegh Larijani vertelde lokale media dat de meeste doodvonnissen kunnen worden teruggebracht tot langere gevangenisstraffen.

Volgens Amnesty International hoort Iran bij de landen met de meeste executies ter wereld, samen met China, Saudi-Arabië, Irak en Pakistan. Precieze cijfers over Iran zijn niet bekend; het land geeft geen statistieken vrij. De meeste executies in Iran hebben te maken met drugsdelicten. Volgens Amnesty gaat het hierbij in de meeste gevallen om mensen tussen de twintig en dertig jaar oud.

Vanaf eind december gingen in Iran duizenden betogers de straat op. Bestaat er een kans dat er binnenkort een revolutie komt in het land? Bekijk deze video.

‘Belangrijke stap’

Mahmood Amiry-Moghaddam van Iran Human Rights, een onafhankelijke organisatie in Noorwegen, is opgewekt over de nieuwe regels. “Als deze wetswijziging goed wordt toegepast, zal dit een van de belangrijkste stappen zijn richting minder doodstraffen wereldwijd”, vertelde hij de BBC.

Vraag is volgens hem wel of alle veroordeelden in staat zijn om voor hun rechten op te komen, “omdat de meesten behoren tot gemarginaliseerde groepen”. Daardoor zouden zij minder vaak beschikken over de benodigde kennis en middelen.