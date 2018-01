Geen dwangsom Rijk voor bomenkap Schinveld

Het ministerie van Defensie hoeft een dwangsom vanwege bomenkap in het Limburgse Schinveld niet te betalen. Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald. De dwangsom was opgelegd door de gemeente Onderbanken, die zich niet wilde neerleggen bij de kap van zes hectare bos vlak bij de NAVO-vliegbasis in het Duitse Geilenkirchen.

In januari 2006 liet het Rijk de bomen kappen op verzoek van de NAVO, voor de veiligheid van de AWACS-vliegtuigen die even verderop opstijgen en landen. Volgens de gemeente was de bomenkap “onrechtmatig”.

Daarop legde het college van B en W van Onderbanken (waar Schinveld deel van uitmaakt) in 2015 de dwangsom op, met het doel dat de natuur zou worden hersteld. Het betrof een dwangsom van 10.000 euro per gekapte boom, met een maximum van 30.000 euro. De gemeente Onderbanken eiste onder meer dat het Rijk twintig zogeheten zomereiken zou planten.

Te lang gewacht

Het ministerie van Defensie tekende hoger beroep aan, waarna de rechtbank de dwangsom in 2016 vernietigde. Hier ging de gemeente dan weer tegen in beroep. De Raad van State heeft nu beslist dat de gemeente te lang wachtte met het opleggen van een dwangsom.

Ook werd het ministerie van Defensie niet per brief op de hoogte gebracht van de dwangsom, maar werd hierover alleen gepubliceerd in een huis-aan-huisblad, op de gemeentesite en op overheid.nl. Daarnaast geeft ook de Raad van State aan dat het belangrijk is dat er in de omgeving van de NAVO-vliegbasis geen obstakels zijn die voor onveilige situaties kunnen zorgen.

Tegen de kap van de bomen in 2006 werd geprotesteerd door actievoerders van Groen Front en de plaatselijke bevolking. Demonstranten verschansten zich in het bos.

Afgelopen september boekten de tegenstanders van de NAVO-vliegbasis in Geilenkirchen een kleine overwinning. Toen besliste de rechter dat het Rijk moet onderzoeken of de overlast door de vliegbasis kan worden gestopt.