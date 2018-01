Fysieke prikkels, tactische accenten en chronisch geklaag

De wedstrijd kan beginnen nadat de golfkar met het arbitrale trio in de blubber tot stilstand is gekomen. Doelman Ögmundur Kristinsson van Excelsior doet nog een plasje aan de rand van het veld voordat de elftallen zich keurig in een rij opstellen. Handen worden geschud, vaantjes uitgewisseld. „Net de Champions League”, zegt teammanager Dennis van Neut.

Het giet, dat verwacht je hier niet. De halve eredivisie zit dezer dagen in Spanje en Portugal. Mooie velden, prima resorts. Doorgaans lekker weer. Feyenoord zit in het Spaanse Marbella. Ajax zit met de nieuwe man Erik ten Hag in het Cascade Resort in Lagos, waar Louis van Gaal het Nederlands elftal kneedde tot de bronzen ploeg van het WK 2014. Excelsior verblijft zes dagen in Vale do Lobo, met dinsdag dit oefenduel tegen het Schotse Hibernian (0-0) op een golfresort in Portimão.

Het is de week van „impulsen geven” en „gerichte accenten”, zei Ajax-coach Ten Hag zondag. Welke precies? Geheim. Zoals ook twee van de vijf tactische trainingen bij Ajax besloten zijn. Mitchell van der Gaag van Excelsior doet daar niet aan. „Bij ons komt toch niemand kijken.”

Goed eten en herstellen

Moet dat eigenlijk, zo’n trainingskamp? „Moet niet”, zegt Van der Gaag, die jaren speelde op het Portugese eiland Madeira en trainer was bij Belenenses in Lissabon. „Bij FC Eindhoven gingen we een dag naar St. Michielsgestel, ook prima. Maar als ik mag kiezen, dan liever dit.” De kosten zijn zo’n 35.000 euro, dat deels terugverdiend wordt met een volgeboekte golfreis van de businessclub.

Van der Gaag heeft zijn spelers nu dichtbij, ook ’s avonds. „Mooi voor evaluatiegesprekken, om beelden te bekijken.” Nog een voordeel: „Nu weet je dat ze goed eten, dus herstellen. Normaal is dat hun eigen verantwoordelijkheid, hier weet ik dat ze goed eten. Dan nog weet ik niet wat ze op hun kamer naar binnen sneaken. Boeit me ook niet.”

Natuurlijk is er het „chronisch geklaag”. Van der Gaag: „Maar dat vind ik leuk. Beetje prikken, kijken hoe ze reageren. De houding, hun reactie. Zaterdag speelden we nog tegen Hoffenheim. Zes uur met de bus naar Duitsland en terug. ‘Waarom moet dat?’. Doe je dit, dan is het: ‘Waarom dat niet?’ Dat is normaal, deed ik ook. Maar ik heb niets te klagen over de bereidheid. Integendeel. Iedereen weet: dit is het, dit gaat we doen.”

Gertjan Verbeek zou Gertjan Verbeek niet zijn als hij zijn bedenkingen over het trainingskamp van zijn eigen FC Twente niet vrijelijk deelde met de buitenwereld. Een journalist vroeg ernaar, hij antwoordde. Zo kwam het vorige week tot de kop ‘Verbeek baalt van trainingskamp’.

‘Liever een trainingsveld’

Balen is niet het goede woord, zegt Verbeek aan de telefoon. Ja, in de context van de financiële situatie van FC Twente had hij de 40.000 euro liever aan versterking van de selectie aangewend. „Net als bij Bochum vorig seizoen. Toen was de keuze: of een trainingskamp, of we maken het terras voor het krachthonk met kunstgras tot een extra trainingsveld. Allebei kon niet. Nou, dan investeer ik liever in dat laatste. En blijven we gewoon op de club.”

Hij legt uit waarom het zesdaagse trainingskamp, dat nog onder zijn voorganger René Hake werd geregeld, niet ideaal is. Twee dagen reizen dus. „En je moet de spelers ook vrij geven na zo’n trip. Weer een dag kwijt. Sommige spelers zijn bovendien net zelf op vakantie geweest. Komen ze dinsdag [3 januari] aan, staan ze woensdag alweer op Schiphol. Dat doet wat met een lichaam. Maar het is wel trainingskamp, dan ga je niet een ochtendje vrij geven.”

Fysieke prikkel

Zo ging het bij FC Twente van anderhalve week vrij, via één training op zestig procent, naar trainingen op honderd procent, een wedstrijd tegen Stuttgart, een strandloop en weer een wedstrijd. Die werd met 4-0 verloren van Werder Bremen. De benen wilden niet meer, aldus Verbeek. „Het was de negende prikkel in vijf dagen, zonder een dagdeel rust.”

Hoe zwaar is een trainingskamp? Van der Gaag heeft het over „de fysieke prikkel” voor zijn ploeg Excelsior. „Vraag maar aan de jongens: vrijdag komt ie.” Hij bedoelt de zwaarste training. Hij merkt, zegt hij, dat spelers die langer bij Excelsior zitten zijn trainingsarbeid na anderhalf jaar beter gewend zijn. „Ik kan steeds iets meer doen. Tegenwoordig weet je met data [hartslagmeting] wat voor resultaten er uit een training komen. Je ziet gewoon dat ze het beter kunnen verteren, hoe langer ze hier zijn.”

Vraagt hij meer dan andere trainers? „Ik hou niet van vergelijken. Dit is hoe ik werk. Ik zeg altijd: als tien procent geblesseerd is, weet je waar je mee bezig bent. Heb je driekwart van de selectie geblesseerd, moet je wat anders doen. Je wil niet dat er blessures komen, maar je moet wel de grenzen opzoeken. Dat geloof ik.”