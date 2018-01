Frankrijk voert eigen #MeToo-discussie

De affaire-Weinstein moest nog losbarsten toen de Franse staatssecretaris belast met ‘gelijkheid tussen vrouwen en mannen’, Marlène Schiappa, in september een wet aankondigde om seksistisch en seksueel geweld op straat strenger te bestraffen. Op het hinderlijk volgen van vrouwen komt een boete te staan.

Maar „een compliment maken of fluiten” moet mogen, haastte ze zich te zeggen. De eloquente Schiappa, in een vorig leven auteur van softpornografische romans en oprichter van het netwerk ‘Maman Travaille’, is een van de ontdekkingen van de nieuwe Franse regering. „Ik bevestig, in alle ernst, het recht om te versieren”, zei ze in een radio-interview na de #MeToo-discussie.

Rigide verhoudingen

Het was een typisch Franse reactie, niet uniek in zijn soort. In Franse kranten stonden al eerder artikelen van vrouwen (en mannen) die zich door #MeToo zorgen maakten over meer rigide verhoudingen tussen de seksen. Met het ingezonden stuk van honderd vrouwen, onder wie Catherine Deneuve, in Le Monde tegen een nieuw „puritanisme” bereikte de discussie de rest van de wereld.

„We verdedigen de vrijheid om lastig te vallen, onmisbaar voor de seksuele vrijheid”, schreven zij woensdag. „Verkrachting is een vergrijp. Maar opdringerige of onbeholpen verleiding is geen vergrijp, hoffelijkheid is geen machistische agressie.” Ze vrezen dat het MeToo-activisme tot „haat tegen mannen en seksualiteit” leidt en wijzen erop dat een vrouw een „innerlijke vrijheid” heeft om op avances nee te zeggen.

Het verhaal bevestigde het klassieke beeld van de vrije Franse vrouw, de femme libre, in het land van oh-la-la, van Brigitte Bardot en ‘zuchtmeisjes’ in de muziek. Van sterke vrouwen ook, die waar nodig hun charmes inzetten en zich na het krijgen van kinderen hun professionele carrière niet laten afpakken.

Over die Franse vrouwen zijn intussen boekenkasten volgeschreven. Vooral in de Verenigde Staten is ieder werk dat de Française poogt te duiden een bestseller. De Franse vrouw is daarin soeverein en mysterieus. Ze eet en drinkt maar kan niet dik worden, ze lijkt onverschillig tegenover kinderen die zich ondertussen wel goed gedragen. Maar bovenal: ze is vrij van geest, slaapt nooit alleen en windt mannen om de vinger om ze net zo snel weer aan de dijk te zetten.

Wat dat laatste betreft is galanterie het sleutelwoord. Elkaar het hof maken is inherent deel van het Franse leven, meent antropoloog Claude Habib. Ze schreef in 2006 het boek Galanterie française, waarin ze betoogt dat de man-vrouwverhoudingen in Frankrijk een speciale plaats innemen tussen het (in de publieke ruimte) overgeërotiseerde Zuid-Europa en het aseksuele en puriteinse noorden. Lichte erotiek en galanterie zouden sinds de zeventiende eeuw getuigen van respect van mannen voor vrouwen, waardoor vrouwen „werkelijk vrij waren in hun bewegingen, in hun omgang, in hun gedrag”. Ze kregen zo onder Lodewijk XIV een rol in politiek en cultuur, vooral via de literaire salons.

Gematigd feminisme

De historicus Mona Ozouf, specialist op het gebied van de Franse Revolutie, meent dat hierdoor een specifiek Frans „gematigd feminisme” is ontstaan. Dat leidde er weliswaar toe dat Frankrijk in 1945 een van de laatste westerse landen was waar vrouwen kiesrecht kregen en dat ze tot 1965 moesten wachten tot ze zelf een bankrekening konden openen, maar het was het recept voor pacificeerde man-vrouwverhoudingen, schreef ze in 1995 in Les Mots des Femmes: essai sur la singularité française.

Anders dan in de VS wordt „verleiding niet geïnterpreteerd als een bedreiging, fysiek noch zedelijk”, zei ze destijds. Daar „wordt de vrouw als een totaal breekbaar figuur gepresenteerd, Franse feministen hebben zich altijd tegen dat conventionele beeld van de vrouw verzet”. Voor de Franse vrouw is haar lichaam een wapen tegen masculiene dominantie, zei Ozouf. Franse vrouwen draaien de machtsverhoudingen om.

Aristocratie

Dat is ook wat Deneuve (1943) en haar (meest jongere) medescribenten met zoveel woorden betogen. Maar met de globalisering verandert zelfs Frankrijk. Onder de noemers #MeToo en #BalanceTonPorc (verlink je zwijn) zijn de laatste weken politici, journalisten en tv-persoonlijkheden om soms jarenoude affaires aan de schandpaal genageld. Dit is „Amerikaanse herpuritanisering”, zei schrijver Philippe Sollers, auteur van boeken over libertinage in de achttiende eeuw hier laatst over.

In een reactie op Deneuve cum suis betichten onder anderen de militante feministe Caroline De Haas de vrouwen ervan „bewust verleiding op één hoop te gooien met geweld”: ze zouden het opnemen voor de in de jaren zeventig van verkrachting beschuldigde filmmaker Roman Polanski en bagatelliseren het tegen vrouwen opschuren in de metro, wat strafbaar is. Maar de critici benoemen omfloerst ook iets anders.

Die typisch Franse cultuur die Ozouf en anderen beschreven was die van de aristocratie, de elite. De vrouwen rond Deneuve, schreef De Haas, zijn er in andere gevallen als eersten bij „om seksisme te veroordelen als die komt van mannen in volkswijken” (lees: het straatgeweld in de banlieue). „Maar de hand op de kont van iemand uit hun eigen milieu is voor hen het recht om lastig te vallen.”