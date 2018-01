‘Een bonus zorgt voor scheve gezichten’

‘Bent u goed door mij geholpen?” De verkoopmedewerker in een Amsterdamse vestiging van T-Mobile vraagt het toch maar even. Want hoe beter híj mensen helpt, hoe gemakkelijker hij zijn bonussen en targets haalt. En dat werkt in zijn voordeel, maar ook in dat van zijn team.

Dinsdag kondigde telecombedrijf T-Mobile in het Financieele Dagblad (FD) aan de prestatiebonus voor zijn Nederlandse personeel en directie af te schaffen. „Een variabele beloning voor individuele prestaties werkt solistisch gedrag in de hand, creëert scheve gezichten, en de resultaten worden er niet of nauwelijks beter van”, zei HR-directeur David Thomas in een interview met het FD. T-Mobile maakte een uitzondering voor de 500 verkopers die bij het bedrijf werken.

Drie vragen over het nieuwe beleid van T-Mobile.