Doden door modderstromen in Californië

Zeker dertien mensen zijn omgekomen en tientallen huizen zijn verwoest bij modderstromen die het zuiden van de Amerikaanse staat Californië dinsdag hebben getroffen na zware regenval. De modderstromen, waarbij rotsen en puin werden meegesleurd, kwamen van heuvels die vorige maand zijn ontdaan van hun begroeiing bij hevige natuurbranden, meldt persbureau AP.

De meeste slachtoffers zijn vermoedelijk gevallen in Montecito, een rijke gemeenschap ten noordwesten van Los Angeles, zei een woordvoerder van Santa Barbara County. Meer dan vijftig mensen werden per helikopter gered van de daken van hun huizen, omdat wegen moeilijk begaanbaar waren. Tientallen anderen zijn door reddingswerkers op de grond in veiligheid gebracht.

Een journalist van nieuwszender NBC filmde de ravage vanuit zijn auto:

Unbelievable devastation… this is a drive westbound on Olive Mill Rd from Hot Springs in #Montecito. The lake at the end is the 101. #Ventura pic.twitter.com/twUc3ByrLX

— Gadi Schwartz (@GadiNBC) January 10, 2018