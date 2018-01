Alle medicijnen in één pil

Alle pillen voor de hele week in één keer kunnen slikken. Dat zou een uitkomst zijn voor mensen die iedere dag op vaste tijden een flink aantal medicijnen slikken.

Amerikaanse onderzoekers ontwikkelden daarvoor een paraplupil die opgevouwen in een capsule ingeslikt kan worden. Eenmaal in de maag, klapt de pil uit tot een zesarmige ster, waardoor hij zo groot is dat hij niet het darmkanaal in kan. Doordat de armen langzaam oplossend materiaal bevatten kan de pil voor langere tijd medicijnen blijven afgeven. Uiteindelijk valt de ster vanzelf uit elkaar en verlaat de maag, schrijft een team onder leiding van Robert Langer en Giovanni Traverso van het Massachusetts Institute of Technology in de VS woensdag in het blad Nature Communications.

De sterpil is getest bij varkens als therapie tegen hiv. Zo’n pil zou een uitkomst zijn voor hiv-patiënten die hun combinatietherapie van verschillende virusremmers nauwgezet op vaste tijden moeten innemen. Het niet volgens voorschrift innemen van medicijnen vermindert de effectiviteit en werkt resistentie van het virus in de hand.

Voor de proef in varkens, die overigens geen hiv hadden of kunnen krijgen, waren de armen van de ster gevuld met de hiv-medicijnen dolutegravir, rilpivirine en cabotegravir. Dat zijn virusremmers die hiv op verschillende manieren tegelijk aanpakken, een beproefde strategie om het risico op resistentie te beperken.

De onderzoekers maakten de armen van de ster uit drie soorten polymeren, die ieder verschilden in hoe snel ze het medicijn afgaven. Zo was het mogelijk om van ieder afzonderlijk geneesmiddel de gewenste concentraties in het bloed bij te sturen. Daarnaast kan de dosis per middel gevarieerd worden door één of meer armen van de ster ermee te vullen.

De wekelijkse sterpil is heel geschikt, denken de onderzoekers, voor gebruik als preventief middel tegen hiv-besmetting, als zogeheten PrEP (pre-exposure profylaxe). PrEP wordt nu voorgeschreven als één dagelijkse dosis, maar de effectiviteit van deze bescherming staat of valt met hoe trouw de pillen worden geslikt. PrEP is bedoeld als individuele bescherming voor mensen met een seropositieve partner, maar er lopen ook proeven in Afrika om hiermee verspreiding van hiv onder de bevolking in te dammen.

Er bestaan al diverse combinatiepillen die verschillende medicijnen in de juiste dosis afgeven, maar dat zijn pillen die je dagelijks moet innemen. En er is een experimentele injectie ontwikkeld op basis van nanodeeltjes, die geïnjecteerd in de spier langdurig en geleidelijk medicijnen blijft afgeven. Maar een simpele weekpil, zoals hier beschreven, zou het minst belastend zijn.