‘AIVD verijdelde drie of vier terreuraanslagen’

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst heeft zeker drie of vier aanslagen voorkomen in de afgelopen zes jaar. Dat heeft Rob Bertholee, de directeur-generaal van de AIVD, woensdag gezegd tijdens de opnames van het tv-programma van College Tour. AIVD bevestigt dit aan NRC na berichtgeving van de NOS.

Bertholee sprak met presentator Twan Huys over aanslagen die de dienst onder zijn leiding heeft verijdeld. Als voorbeeld noemde Bertholee de zaak van Jaouad A. uit Rotterdam. Hij werd in december 2016 gearresteerd in zijn huis waar een kalasjnikov, 288 vuurwerkbommen en een schilderij met IS-vlag werden aangetroffen. Onlangs werd hij veroordeeld tot vier jaar cel.

Verder wilde Bertholee geen details geven over de andere aanslagen die de inlichtingendienst heeft voorkomen. Een aantal zaken loopt nog is is nog onder de rechter, waardoor Bertholee naar eigen zeggen daar geen uitspraken over kon doen.

Eind december neemt Bertholee afscheid van de dienst. Zijn termijn van zeven jaar loopt dan af.