Vuilnisman in New York: levensgevaarlijk

Een groot litteken op zijn linkerkuit, twee op zijn rechterbeen. Op de linkerkant van zijn hoofd een aardige deuk. Dat heeft vuilnisman Alex Caban overgehouden aan drie jaar chauffeurswerk in de straten van New York. Zijn rechterwijsvinger mist een topje.

Hij is niet zomaar een pechvogel. Als vuilnisman in de VS heb je de vier na gevaarlijkste baan in het land. De afvalzakken- en containers zijn zwaar en de kans is groot dat een vuilnisman zich snijdt aan scherpe stukken glas; Caban is dit meerdere malen overkomen. Beschermende kleding geeft het bedrijf niet mee en door lange routes en een baas die via de telefoon in je nek hijgt, is de haast groot. En haast leidt tot ongelukken.

6 dagen in de week

Vuilnismannen die werken voor geprivatiseerde bedrijven doen dit in het donker. 10-14 uur per dag, vaak 6 dagen in de week. Journaliste Kiera Feldman deed voor ProPublica 18 maanden onderzoek naar de nachtelijke afvalopruiming in de VS. Nadat ze tientallen bronnen sprak en een nacht meereed met het goed ingespeelde duo Alex Caban en zijn 18-jarige collega Bilal, schreef ze een interessante achtergrondreportage. Hierin voert ze de lezer langs de wantoestanden binnen de afvalophaalsector in New York.

Rode draad in het verhaal is de vrachtwagen van Bilal. Als lezer sjees je mee door de straten van New York. De scènes die Feldman omschrijft geven aanleiding tot rustigere stukken in de tekst, waarbij ze uitleg geeft over de afvalsituatie in New York en hoe die is ontstaan. Wat duidelijk wordt: vuilnismannen hadden het decennia geleden, toen de maffia de afvalsector in de stad runde, beter dan nu.