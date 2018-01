Wat was uw favoriete film van 2017? Win vrijkaartjes voor de NRC Filmdag

Op 11 maart opent bioscoop Kino in Rotterdam om half elf ’s ochtends zijn deuren voor de NRC Filmdag 2018. De filmredactie selecteert vier ijzersterke films die dan nog niet in de bioscoop te zien zijn. Ze worden ingeleid door de journalisten Peter de Bruijn, Dana Linssen, Joyce Roodnat en Coen van Zwol.

Drie films zijn nu al bekend, de vierde volgt binnenkort. Onder de deelnemers aan de filmwedstrijd verloten we twee keer twee kaartjes voor de NRC Filmdag. Ze zijn vanaf vandaag ook te koop via kinorotterdam.nl/nrc. Inclusief een lunch- en dinerbuffet, kosten de kaartjes 66,50 euro voor NRC abonnees, 76,50 voor niet-abonnees en 39,50 voor houders van een Cineville-pas.

Films

Wat bieden we u op 3 maart? Onze eerste film is Foxtrot, het prachtige vervolg van de Israëlische regisseur Samuel Maoz op zijn indrukwekkende debuutfilm Lebanon in 2009. In dit opvallend gestileerde drieluik dat de Grand Prix won in Venetië worden een architect en zijn gezin geconfronteerd met oorlog, wanhoop en hoop, en blijken de zonden van de vader te worden verhaald op het nageslacht.

De tweede film is de verrassende komedie The Death of Stalin. Als de Sovjetdictator in 1953 aan een beroerte bezwijkt, manoeuvreert zijn Politburo zich rond de lijkbaar in positie om de macht te grijpen. Wie wordt het: de pompeuze Malenkov, de lugubere spionnenbaas Beria of toch hofnar Chroesjtsjov?

De derde film is Nico, 1988. We gaan op Europese tournee met Christa Päffgen, alias Nico, tijdens haar laatste levensjaar. Prachtig vertolkt door de Deense actrice Trine Dyrholm, maken we kennis met een 49-jarige kunstenares die worstelt met drugs en een suïcidale zoon. Nico blijkt veel meer te zijn dan het blonde wegwerpicoon van Andy Warhol en The Velvet Underground.

En de vierde film? Die maken we over twee weken bekend. Hij zal u niet teleurstellen.