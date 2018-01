Voortvluchtige Thaise ex-premier in Engeland

De voortvluchtige Thaise ex-premier Yingluck Shinawatra bevindt zich in Engeland. Vorige week verschenen foto’s op sociale media van de oud-politica winkelend in Londen. Dinsdag bevestigde het ministerie van Buitenlandse Zaken van Thailand dat ze inderdaad in het land is, schrijft Reuters.

In augustus verscheen Shinawatra (50) niet bij het Thaise Hooggerechtshof op de dag dat het bekend zou maken of ze schuldig bevonden werd aan nalatigheid en corruptie. Volgens berichten daarna was ze gevlucht naar Dubai, maar het bleef onduidelijk waar ze zich precies bevond. In de tussentijd veroordeelde de hoogste rechtbank van Thailand haar bij verstek tot vijf jaar cel voor plichtsverzuim rondom rijstsubsidies.

Identiteit bevestigd

Reuters schrijft dat de politie van Thailand Shinawatra’s identiteit in ieder geval op een van de verschenen foto’s bevestigt. Daarop zou ze te zien zijn bij een Harrod’s-warenhuis samen met een vrouw wier gezicht onherkenbaar gemaakt is.

De Thaise autoriteiten zijn in contact met de Britten over Shinawatra’s precieze locatie, zei minister van Buitenlandse Zaken Don Pramudwinai dinsdag tegenover journalisten.

“We weten hier al van sinds september. De Britse minister van Buitenlandse Zaken vertelde ons toen dat Yingluck in Londen was. We hebben voortdurend contact hierover gehad, maar konden haar niet vinden.”

Engeland en Thailand hebben een uitleveringsverdrag. Als een van de landen vermoedt dat de ander om de uitlevering van een persoon vraagt uit politieke motieven, mag het verzoek afgewezen worden. Of Thailand zo’n verzoek bij de Engelsen neerlegt, is nog onduidelijk.

Drie jaar premierschap

Shinawatra werd in 2014 na drie jaar premierschap afgezet na een controversieel besluit van het Thaise Constitutionele Hof. Dat bevond haar schuldig aan machtsmisbruik omdat ze de zwager van haar broer benoemde tot hoofd van de nationale politie.

De rechtszaak waar Shinawatra nu voor op de vlucht is, draait om miljardenverliezen die Thailand leed door een subsidieprogramma voor rijst in 2011. Toen betaalde haar regering Thaise boeren een veel hoger bedrag dan de prijs die ze normaal voor rijst krijgen. De boeren werden er rijker van, maar bergen rijst rotten weg in opslag waardoor het Aziatische land zijn sterke positie verloor op de wereldwijde rijstmarkt. Shinawatra is nalatig geweest, zo stelden haar aanklagers en uiteindelijk de rechtbank ook.

Machtsstrijd

De Shinawatra-familie is jarenlang verwikkeld geweest in een machtsstrijd met de traditionele elite van het land, waartoe ook het leger behoort dat sinds een staatsgreep in 2014 de macht in handen heeft. Yinglucks broer Thaksin werd in 2006 door het leger afgezet als premier wegens corruptie. Hij verblijft in zelfverkozen ballingschap in Dubai. Vooral in het noorden van het land zijn de Shinawatra’s populair, schreef NRC-correspondent Annemarie Kas eerder.