Vicevoorzitter bestuur FNV treedt af

De vicevoorzitter van vakbond FNV Mariëtte Patijn vertrekt na vier jaar uit het bestuur van de vakbond. Ze mist “eensgezindheid en daadkracht”, laat ze weten in een verklaring.

Patijn benadrukt dat ze nog altijd gelooft in “de strijd voor een socialer Nederland”.

“Maar om voorop te lopen in die strijd is een eensgezinde en daadkrachtige vakbond nodig. Die eensgezindheid en daadkracht is er nu naar mijn opvatting nog onvoldoende.”

FNV-voorzitter Han Busker zegt in de verklaring haar vertrek te betreuren. “Het beeld dat zij schetst wordt niet gedeeld en herkend door de rest van het bestuur.”

De FNV wilde verder geen toelichting geven op het vertrek van Patijn. Het Financieele Dagblad (FD) citeert uit een brief die Patijn stuurde aan het ledenparlement van de vakbond. De brief is in handen van het FD. Hierin zou ze schrijven over een gebrek aan urgentie binnen het bestuur.

Het is nog niet duidelijk wie haar opvolgt. Haar taken worden voorlopig waargenomen door de andere bestuursleden. Patijn zat sinds 2013 in het bestuur en werd afgelopen jaar tijdens een ledenverkiezing herkozen.

De FNV is met een miljoen leden de grootste vakbond van Nederland. In mei werd de koers voor de komende vier jaar vastgelegd. De FNV zal zich onder meer afzetten tegen liberalisering en wil dat grote bedrijven meer en eerlijker belasting gaan betalen.