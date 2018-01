Trucker bekent veroorzaken dodelijk busongeluk Peru

Een vrachtwagenchauffeur in Peru heeft tegenover de politie toegegeven dat hij het busongeluk veroorzaakte waar vorige week tientallen mensen bij om het leven kwamen. Peruaanse media melden dat de man met zijn wagen de bus raakte in een gevaarlijke bocht. Daardoor stortte het passagiersvoertuig een honderd meter hoge klif af.

52 mensen stierven bij de crash. De politie rekende de veertigjarige trucker na het ongeluk in. Hij moet van een rechter negen maanden in voorlopige hechtenis blijven. Toen de chauffeur over de notoire Curva del Diablo (duivelsbocht) reed, zwenkte zijn vrachtwagen uit naar de verkeerde kant van de weg, zei hij tegenover de autoriteiten. Hij reed net iets sneller dan de toegestane 50 km/u. Peruaanse aanklagers beschuldigen hem van doodslag.

Weg dicht voor bussen

BBC schrijft dat zes mensen het ongeluk overleefden. Onder hen was een man die uit een raam sprong luttele seconden voordat de bus zijn fatale val maakte. Hij hield slechts een gebroken arm over aan het incident. Van de Peruaanse overheid mogen bussen inmiddels de weg niet meer op. Zij zijn voorlopig gedwongen een binnenlandse route te nemen.

De vrachtwagenchauffeur, die naar eigen zeggen meehielp bij de reddingsacties, veroorzaakte eerder een ongeluk waarbij een motorrijder om het leven kwam, schrijft de Peruaanse krant El Comercio.