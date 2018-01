Steve Bannon stapt op als hoofd Breitbart News

Steve Bannon stapt op als hoofd van Breitbart News, de Amerikaanse spreekbuis van de alt-right-ideologie. Dat meldt de nieuwsorganisatie dinsdag. Sinds het uitkomen van het boek Fire and Fury is de voormalig topstrateeg in ongenade geraakt bij zijn conservatieve aanhang en met name de invloedrijke geldschieters en deels eigenaren van Breitbart News, de familie Mercer.

In een verklaring zegt Bannon “trots te zijn op wat het team van Breitbart heeft bereikt in zo’n korte tijd bij de bouw van een een nieuwsplatform van wereldniveau”. Breitbarts topman Larry Solov zei in de verklaring Bannon “voor altijd dankbaar” te zijn.

Bannon fungeerde begin vorig jaar als topstrateeg van de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump. Na zijn ontslag in de zomer keerde hij terug bij Breitbart. Sinds de publicatie van Fire and Fury vorige week, waarin Bannon de geschiktheid van Trump als president in twijfel trekt, hebben Trump en Bannon openlijk met elkaar gebroken.

‘Verstand kwijtgeraakt’

Over het vertrek van Bannon gingen al geruchten sinds zijn controversiële uitspraken in het nieuwe boek van Michael Wolff over het eerste jaar van Trumps presidentschap, waarvan de voorpublicatie vorige week woensdag verscheen. Bannon noemde een ontmoeting in de Trump Tower tussen Trumps zoon Donald Trump jr. en een Russische advocaat “niet-vaderlandslievend” en “verraderlijk”. Hij noemde Trumps dochter Ivanka “zo dom als een baksteen”.

Het kwam Bannon op een woedende president te staan. Trump omschreef Bannon als een bedrieger, die “niet alleen zijn baan, maar ook zijn verstand is kwijtgeraakt”. Hij probeerde het uitkomen van het boek nog tegen te houden, waarop de publicatie werd vervroegd.

Donderdag maakte de familie Mercer bekend de steun aan Bannon in te trekken uit onvrede over zijn opmerkingen. De familie betaalde onder meer voor de beveiliging van Bannon.

Zondag nuanceerde Bannon zijn uitspraak door te stellen dat hij het niet had over Donald Trump jr., maar over de voormalige campagneleider Paul Manafort. “Donald Trump jr. is zowel een patriot als een goede man”, zei hij.

Trump vs. Bannon

Vanaf 2015 waren Trump en Bannon twee handen op één buik. De eerste tekenen van verwijdering ontstonden vorig jaar zomer, na het uitkomen van een biografie over Bannon door journalist Joshua Green waarin Bannon werd afgeschilderd als een genie. Bannon werd ontslagen, formeel omdat zijn taak - het winnen van de verkiezingen - was volbracht.

Na zijn ontslag profileerde Bannon zich steeds meer als een alternatief voor Trump. Hij zou zich zelfs kandidaat willen stellen voor de volgende presidentsverkiezingen.