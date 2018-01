Pechtold: afhankelijkheid van Venezuela te groot

Op de dag dat Venezuela besloot dat de grens met Aruba, Bonaire en Curaçao langer dicht bleef, begon op dat eerste eiland het halfjaarlijkse Interparlementair Koninkrijksoverleg. Een delegatie Nederlandse parlementariërs praat daarin met collega’s uit de autonome landen Aruba, Curaçao en Sint-Maarten, onder meer over de wederopbouw na orkaan Irma.

De diplomatieke crisis met Venezuela beheerste dinsdag direct de agenda. Delegatieleider namens de Nederlandse parlementariërs is D66-Tweede Kamerfractievoorzitter Alexander Pechtold. Hij is blij dat het kabinet in tegenstelling tot de regering-Maduro geen olie op het vuur gooit en wil dat de eilanden minder afhankelijk worden van Venezolaanse import.

Is men op de eilanden geschrokken?

„Men is hier doordrongen van de ernst van de situatie ja, want de afhankelijkheid van de import van levensmiddelen is groot. Anderzijds voelt Venezuela nu opeens in Nederland heel dicht bij, maar voor de mensen hier is dat dagelijkse kost. Dus die zijn wat minder snel heel erg verontrust, maar wel alert.”

Zijn de Venezolaanse verwijten over smokkelpraktijken terecht?

„Smokkel kent in deze regio een andere proportie dan in ons deel van het koninkrijk. Het gaat daarbij om drugs, maar ook om andere zaken, soms tot mensen aan toe. Ik vind dat goed gekeken moet worden naar welk deel van de klachten gegrond is en hoe we daar met Venezuela iets aan kunnen doen.”

Verraste Venezuela u?

„Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat Venezuela in verband met interne problemen de agenda van de discussie heeft proberen te verleggen. Ze hebben eerder de grens met Colombia gesloten. Als je het gesprek op het buitenland brengt leidt dat in ieder geval af van je eigen problemen.”

Hoe reageert het kabinet?

„Ik ben heel blij dat de regering erg diplomatiek te werk gaat en geen olie op het vuur gooit. Vrijdag is er een overleg tussen de koninkrijksregering en Venezuela dat hopelijk tot iets zal leiden. Ik ga nog niet vooruitlopen op wat er moet gebeuren als dat tot niets leidt. Het allerbelangrijkste bij diplomatie is dat je niet voor de troepen uit gaat lopen met dreigementen, want dan verleng je het probleem alleen maar.”

Moet de afhankelijkheid van de eilanden van Venezuela kleiner?

„Er is inderdaad een structureler probleem met de afhankelijkheid van eerste levensmiddelen uit Venezuela, dat merk je nu direct. Toen we maandag op Bonaire waren, hoorden we dat wel 98 procent van het voedsel wordt geïmporteerd. De economie moet dus breder worden en uit meer gaan bestaan dan toerisme. Maar daar heeft de bevolking op korte termijn niets aan, dit geschil moet eerst de wereld uit.”