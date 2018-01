OM: Noors echtpaar mishandelde purser op KLM-vlucht

Het Openbaar Ministerie (OM) brengt een Noors echtpaar voor de Nederlandse rechter omdat het stel zich ernstig zou hebben misdragen op een KLM-vlucht naar Panama. Dat meldt het OM dinsdag. De zitting vindt plaats op 18 januari. Tot die tijd blijft de vrouw vastzitten. De man is vrijgelaten omdat er onvoldoende bewijs is voor ernstig wangedrag van zijn kant, aldus het OM.

De crewleden konden door het gedrag van vooral de vrouw niet hun veiligheidstaken naar behoren uitvoeren, volgens het OM, dat daarom incidenten met onhandelbare reizigers “zeer hoog opneemt”. Het personeel zou zich tien uur lang hebben bezig moeten houden met de twee Noren.

Na landing is de vrouw overgedragen aan de Panamese autoriteiten. Die hebben het stel onder politiebegeleiding op een vlucht terug naar Nederland gezet, waar ze zijn aangehouden door de Koninklijke Marechaussee.

Ovenwanten

De onrustige vlucht vond plaats op vrijdag 5 januari. De 33-jarige man zou alleen dreigende taal hebben gebruikt, maar de 26-jarige vrouw was agressiever. Zij werd boos, onder meer omdat ze door haar gedrag geen alcohol meer geserveerd kreeg. Daarop ging ze naar de pantry en heeft ze een purser in het gezicht geslagen, aan de haren getrokken en schoppende bewegingen naar het hoofd gemaakt, aldus het OM.

Het aantal incidenten in vliegtuigen waarbij alcohol in het spel is, neemt toe. Lees: Beschonken passagiers zorgen voor overlast in vliegtuigen

De gezagvoerder hield de vrouw aan, waarna ze in de boeien is geslagen. Het luchtvaartpersoneel zou daarbij ovenwanten hebben gedragen, omdat de vrouw bijtende bewegingen maakte.

Meer ordeverstoorders

Het aantal meldingen van passagiers die de orde op een luchthaven of in het vliegtuig verstoren, bereikte in 2016 een recordhoogte, volgens cijfers die de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) vorig jaar bekendmaakte. In 2016 jaar ontvingen de Nederlandse luchtvaartmaatschappijen 985 meldingen. In 2015 werd nog 723 keer melding gedaan van een lastige passagier.

In 2016 was bij veertien meldingen sprake van een directe impact op de vlucht, bijvoorbeeld door het terugkeren naar de gate na het taxiën. Drie keer moest een vliegtuig naar een andere luchthaven uitwijken of zelfs terugkeren.

Onderzoekers concludeerden eerder dat de kans op air rage wordt verhoogd door lange vertragingen of door de aanwezigheid van businessclass aan boord. De kans daalde als de economyclass-passagiers niet langs de businessclass hoefden te lopen als ze het vliegtuig in kwamen.