Nederlandse rechter bevriest tegoeden Oekraïense oligarch

Een Nederlandse rechter heeft de tegoeden bevroren van de in Nederland geregistreerde bedrijven van een van de rijkste personen van Oekraïne, Rinat Achmetov. Dat meldt persbureau Reuters op basis van rechtbankdocumenten.

Het gaat om de bedrijven die vallen onder het conglomeraat Systems Capital Management (SCM), waarvan Achmetov eigenaar is. De in Nederland geregistreerde bedrijven zijn onder andere Metinvest, de grootste staalfabrikant van Oekraïne, en DTEK, de grootste particuliere energie- en steenkoolproducent van het land.

Cyprus

De Nederlandse uitspraak volgt op een eerdere uitspraak van een rechter in Cyprus, die in december een wereldwijde bevriezing van tegoeden van SCM gelastte ter waarde van 820 miljoen dollar (688 miljoen euro). Het conglomeraat is in een juridische strijd verwikkeld met de in Cyprus gevestigde firma Raga Establishment, die zegt dat SCM nog niet zijn volledige aandeel heeft betaald voor de Oekraïense telecomprovider Ukrtelecom, dat Raga aan SCM verkocht in 2013.

Reuters zegt de rechtbankdocumenten van Raga te hebben ontvangen. De uitspraak is niet openbaar. Zelfs SCM was niet op de hoogte van het Nederlandse besluit, schrijft Reuters.

SCM kondigde aan in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter in Cyprus. De volgende zitting is op 27 februari, volgens een woordvoerder van Raga aan Reuters.

Voetbalclub

Oligarch Achmetov is een goede, en machtige, vriend van ex-president Viktor Janoekovitsj. Zonder Achmetov zou Janoekovitsj in 2002 geen premier zijn geworden en in 2010 geen president.

Achmetovs vermogen wordt op 4,6 miljard dollar geschat. Hij bezit bedrijven in de staal, kolen, media en vastgoed. Ook is hij de eigenaar van de Oekraïense profvoetbalclub FK Sjachtar Donetsk

Met de zaak rond Achmetov zijn de vermogens van drie van de vijf rijkste oligarchen van Oekraïne bevroren. In een andere zaak, gerelateerd aan het bijna omvallen van de PrivatBank, werd door een rechter in Londen in december 2,5 miljard dollar aan bezittingen van Igor Kolomojski en Gennadi Bogoljoebov bevroren.