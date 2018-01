Maximumsnelheid op Franse B-wegen van 90 naar 80

Frankrijk gaat de maximumsnelheid op secundaire wegen verlagen van 90 naar 80 kilometer per uur. Die maatregel moet het sinds enige jaren weer oplopend aantal verkeersdoden terugbrengen, zei premier Édouard Philippe dinsdagmiddag.

Kwamen in 2013 op Franse wegen nog 3.268 mensen bij verkeersongelukken om het leven, in 2016 liep dat aantal op tot 3.477. In bijna een derde van de gevallen was een te hoge snelheid de belangrijkste oorzaak van het ongeluk. De meeste slachtoffers vielen op B-wegen zonder scheiding tussen de rijrichtingen.

De maatregel is niet populair en oppositiepartij Front National is al een petitie begonnen in een poging de wet tegen te houden. Volgens de partij van ex-presidentskandidaat Marine Le Pen is het plan „demagogisch” en in de eerste plaats bedoeld om met meer bekeuringen de kas van de staat te spekken. Volgens autolobbyclub ‘40 millions d’automobilistes’ is het hoge aantal verkeersdoden een gevolg van individueel rijgedrag en van de slechte staat van Franse binnenwegen. Een lagere maximumsnelheid zou volgens voorzitter Pierre Chasseray inhalen gevaarlijker maken.

Maar premier Édouard Philippe laat zich door de kritiek niet uit het veld slaan. „Als het nodig is impopulair te worden om levens te sparen, dan accepteer ik dat”, zei hij zondag.

Het lagere maximum zou per 1 juli in moeten gaan. Regeringswoordvoerder Benjamin Griveaux zegt dat uit onderzoek blijkt dat het aantal doden bij een verlaging jaarlijks met 300 tot 400 zou moeten afnemen. Philippe kondigde ook strengere regels aan voor mensen die met te veel alcohol op achter het stuur stappen en voor mensen die hun mobiele telefoon gebruiken.