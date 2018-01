Israëliër doodgeschoten op Westelijke Jordaanoever

Een 35-jarige Israëliër is aan zijn verwondingen overleden nadat hij dinsdagavond in zijn auto was beschoten bij een nederzetting op de Westelijke Jordaanoever. Dat schrijft de Israëlische krant Haaretz op basis van het Israëlische leger. Er zou uit een passerende auto zijn geschoten. De man overleed in het ziekenhuis.

Volgens het Israëlische leger vond de aanslag plaats bij de illegale buitenpost Havat Gilad, bij de Palestijnse stad Nablus. Het leger is nog op zoek naar de schutter(s).

Mesaanvallen

Het incident is opmerkelijk, omdat Israëliërs vaker worden aangevallen door Palestijnen met een mes dan dat ze slachtoffer worden van geweervuur. Bij zo’n mesaanval, die vaak plaatsvindt bij een checkpoint van een Israëlische nederzetting in Palestijns gebied, wordt de Palestijn regelmatig doodgeschoten.

Eerder op dinsdag was er een Palestijnse vrouw opgepakt bij het busstation bij de nederzetting Shilo, omdat een Israëlische man zei dat ze een mes naar hem zou hebben gegooid. Toen ze werd doorzocht, bleek ze een fles benzine bij zich te hebben.

Nederzettingen

Israël bezet de Westelijke Jordaanoever sinds 1967. Inmiddels wonen er zo’n 400.000 Israëliërs in nederzettingen in het gebied, waar bijna drie miljoen Palestijnen wonen. Dinsdag kondigde de Israëlische minister van Defensie Avigdor Lieberman aan in 2018 1.285 nieuwe woningen in de nederzettingen te gaan bouwen.

Onrustig

Sinds de Amerikaanse president Trump Jeruzalem op 6 december 2017 als hoofdstad van Israël erkende, en aankondigde dat hij op termijn de ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem wil verplaatsen, is de onrust in de regio opgelaaid en vonden er gewelddadige protesten plaats op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook. Israël beschouwt Jeruzalem als zijn hoofdstad, maar de Palestijnen zien Oost-Jeruzalem als hoofdstad van een onafhankelijke staat.

De Palestijnen achten de Verenigde Staten sindsdien ongeschikt als bemiddelaar bij de vredesbesprekingen.