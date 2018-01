Intel: geen excuses voor fouten in chips

De technologiewereld is in alarmfase één door ernstige kwetsbaarheden in onder meer Intel-chips, maar Brian Krzanich, de topman van ’s werelds grootste chipfabrikant, ziet geen reden om zijn verontschuldigingen aan te bieden aan klanten. Tijdens zijn openingstoespraak, maandagavond op technologiebeurs CES in Las Vegas, prees Krzanich de „samenwerking tussen fabrikanten om een probleem op te lossen dat de hele techindustrie treft – dat is echt bijzonder”.

De topman wijdde nog geen twee minuten van zijn twee uur durende presentatie aan de problemen die Intel teisteren, de marktleider op het gebied van pc’s en servers in datacentra. Vorige week werd bekend dat Intel-chips, maar ook die van AMD en chips met ARM-technologie (gebruikt in smartphones en tablets), ernstige fouten bevatten. Dankzij ‘Spectre’ en ‘Meltdown’, zoals deze kapitale ontwerpfouten zijn gedoopt, kunnen hackers in theorie gevoelige gegevens uit het hart van de processor vissen. „De data van de klanten zijn veilig. Tot nu toe hebben we nog niets gehoord over dat de kwetsbaarheden misbruikt zijn om data te stelen”, aldus de Intel-topman.

Intel belooft in de komende week 90 procent van de processoren die de afgelopen vijf jaar geproduceerd zijn te updaten – de overige 10 procent volgt eind januari. Het negatieve effect op de prestaties valt volgens Krzanich mee, in ieder geval op langere termijn. Inmiddels zijn er updates voor de meeste besturingssystemen, Windows, Linux, Google en Apple, die de lekken dichten. Ook webdiensten als Amazon updaten hun systemen.

Grootste gadgetbeurs ter wereld

Intel spoelde de negatieve bijsmaak van Spectre en Meltdown weg met een spervuur aan futuristische technologie. Het was een indrukwekkende presentatie, met een vliegende taxi, een vliegend ballet van honderd mini-drones en een nieuwe quantum-chip die ontwikkeld werd in samenwerking met de TU Delft.

De CES, deze week van start gegaan in Las Vegas, is ’s werelds grootste gadgetbeurs. Traditiegetrouw ligt de nadruk op entertainment en consumentenelektronica. De presentaties, zeker die van chipfabrikanten, hebben echter aan inhoud gewonnen nu de computer in nieuwe vormen opdoemt – in andere apparaten dan tv’s, telefoons of slimme speakers.

Autostuur overgeven aan de computer

Het beste voorbeeld is de zelfrijdende auto. Nvidia kondigde een nieuwe chip aan die de enorme datastroom van de camera’s en andere sensoren in auto’s moet verwerken. Onder meer Uber gaat die zogeheten Xavier-processor als het brein voor zelfrijdende taxi’s gebruiken.

Qualcomm legde de nadruk op de connected car – de auto die non-stop in verbinding staat met zijn omgeving. Qualcomms overname van het Nederlandse chipbedrijf NXP, ook een strategische keuze voor de autoindustrie, wacht overigens nog steeds op toestemming van de EU.

Intels nieuwe dochterbedrijf MobilEye kondigde een samenwerking aan met BMW, Volkswagen en Nissan aan. Data van twee miljoen auto’s wordt verzameld om kaarten te maken die live vernieuwd kunnen worden met nieuwe informatie over wegomstandigheden.

De techindustrie wil dat we zo snel mogelijk het stuur overgeven aan de computer, maar kwetsbaarheden in de hardware – zoals de ontwerpfouten die nu in vrijwel alle recente chips zitten – kunnen in het verkeer tot ernstige gevolgen leiden. Het gaat dan niet om gestolen data maar om mensenlevens. Dan heeft updaten achteraf weinig zin.

De hype rondom zelfrijdende auto’s, aanjager van een reeks miljardenovernames onder chipfabrikanten, mag er niet toe leiden dat onaffe techniek de weg op gaat. Het vergt extra testen en jarenlange validatie, zoals in de auto-industrie gebruikelijk is.

3D-beelden

Intel vergat entertainment niet helemaal – de chipfabrikant toonde 3D-technologie die met name sportwedstrijden extra cachet moeten geven. Intel filmt sportwedstrijden, waaronder de aankomende winterspelen in Zuid-Korea, met tientallen camera’s tegelijk en hecht de beelden aan elkaar. Daarmee kun je een 3D-effect creëren zoals in de film The Matrix, waarbij de kijker elk denkbaar perspectief rondom of in het veld kan aannemen.

Het ziet er prachtig uit als special effect, maar in het verleden bleek dat consumenten niet zitten te springen om 3D-beelden. De 3D-tv, ooit een geheide hit volgens de CES, bleek in de winkel geen succes.