Geestverwant van Trump in Den Haag

Pieter Hoekstra keert terug naar Nederland. Het jongetje uit Groningen dat in 1956 op 3-jarige leeftijd met zijn ouders naar het Amerikaanse Michigan emigreerde, overhandigt deze woensdag als Pete Hoekstra annex ambassadeur van de Verenigde Staten zijn geloofsbrieven aan koning Willem-Alexander.

Het wordt een rentree in stijl, niet te vergelijken met hoe hij ruim zestig jaar geleden vertrok op weg naar een nieuwe toekomst. De 64-jarige Hoekstra komt aan bij paleis Noordeinde in Den Haag in een galarijtuig, getrokken door twee paarden. Dit rijtuig wordt vooraf gegaan door twee bijrijders in galatenue.

Bij het paleis staat een erewacht en de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso die behalve het volkslied bij aankomst en vertrek vier ereroffels zal laten horen.

Aldus de informatie van de Rijksvoorlichtingsdienst. Er past één relativerende kanttekening bij: de nieuwe ambassadeurs van Pakistan en Congo die woensdag eveneens hun geloofsbrieven komen aanbieden, krijgen dezelfde ontvangst.

Eindelijk zullen de VS in Nederland weer op het hoogste niveau vertegenwoordigd zijn. Na het voortijdig vertrek van ambassadeur Timothy Broas, begin 2016, moest Den Haag het stellen met tijdelijk zaakgelastigden. Sinds 2005 zat geen enkele Amerikaanse ambassadeur zijn volle ambtstermijn uit. Iets dat vooral in Nederland zelf als pijnlijk werd ervaren. ‘Tellen we nog wel voor vol mee’, luidde de verzuchting.

Maar nu is er dus Pete Hoekstra. Geen tamelijk onbekende fondsenwerver voor de presidentiële verkiezingskas die beloond moest worden, zoals veel van zijn voorgangers, maar een zeer uitgesproken representant van de conservatieve vleugel van de Republikeinse Partij en een vertrouweling van president Donald Trump. Iemand die van 1993 tot 2011 in het Amerikaanse Congres zat als vertegenwoordiger van de staat Michigan. Hield zich daar bezig met terreurbestrijding. Een man van streng christelijke waarden: tegen abortus, tegen het homohuwelijk.

Kantoormeubelmiljonair

Voordat Hoekstra in de politiek belandde, was hij directeur van een bedrijf in kantoormeubels waarmee hij miljonair werd. Na zijn 18 jaar als afgevaardigde werd hij actief in een denktank. De laatste jaren viel hij vooral op door zijn waarschuwingen tegen de islam. Zo had Hoekstra het in 2015 over een in Europa woedende „heimelijke jihad” die chaos op het continent veroorzaakte. „Chaos in Nederland. Ze verbranden er auto’s en ze verbranden er politici. En ja, er zijn no-go zones in Nederland”, zei hij toen op een bijeenkomst van het David Horowitz Freedom Center, een organisatie van David Horowitz. Deze publicist, ooit door een Amerikaanse mensenrechtenorganisatie afgeschilderd als „Godfather van de moderne anti-moslim beweging”, doneerde al tienduizenden dollars aan de PVV van Geert Wilders.

Toen NOS-correspondent Wouter Zwart eind vorige maand Hoekstra voor het programma Nieuwsuur met zijn uitspraken uit 2015 confronteerde, ontkende hij deze woorden ooit gebezigd te hebben. „Dat heb ik niet gezegd. Wij noemen dat fakenews”, zei de toen nog aanstaande ambassadeur. Maar er bestonden gewoon beelden van de bijeenkomst uit 2015. Nadat die aan hem waren getoond, beweerde Hoekstra het woord ‘fakenews’ niet te hebben gebruikt. Maar ook deze uitspraak stond op beeld. Het leidde een dag later tot een openlijk excuus van Hoekstra op Twitter. „In 2015 heb ik opmerkingen geplaatst en ik betreur het Nieuwsuur-interview. Alstublieft, accepteer mijn excuses”, schreef hij.

‘Radicale islam wint de strijd’

Hoekstra heeft een missie. „Het Westen beseft niet dat het de strijd tegen de radicale islam aan het verliezen is”, schreef hij vorig jaar op de website van de conservatieve nieuwszender Fox News. Hij vroeg zich af hoe westerse overheden gingen reageren op de eisen van burgers om aanslagen te voorkomen. En, stelde de gereformeerd opgevoede Hoekstra verder: „Hoe zal de christelijke gemeenschap, die in het Midden-Oosten een volkenmoord ondergaat, zich manifesteren?”

Wat al deze opvattingen gaan betekenen voor de werkzaamheden van Hoekstra als ambassadeur is nog onduidelijk. Nederlandse politici willen wachten op zijn daden en houden zich vooralsnog op de vlakte. Minister-president Rutte beperkte zich vorige maand op zijn persconferentie met de mededeling „uit te zien” naar de komst van Hoekstra. Amerika is „onze belangrijkste bondgenoot”, zei hij.

Met vanaf nu de Amerikaanse Nederlander Pete Hoekstra als belangrijkste vertegenwoordiger. Diens visitekaartje is hem al vooruit gesneld.