Geert Dales als lijstduwer 50Plus terug in Amsterdam

Oud-VVD-wethouder en ex-burgemeester Geert Dales wordt lijstduwer voor 50Plus bij de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. Dat blijkt uit een uitgelekte kandidatenlijst in handen van NRC. Dales is in Amsterdam vooral bekend om het financiële debacle van de Noord-Zuidlijn. Hij was als wethouder begin deze eeuw verantwoordelijk voor de aanbesteding van de metrolijn.

Dales zat van 1998 tot 2002 ook namens de VVD in de gemeenteraad, maar is niet van plan dat opnieuw te doen, zegt hij in een reactie. Zijn notering als nummer 15 op de lijst is slechts „een sympathiebetuiging” aan zijn nieuwe partij.

Dales verliet Amsterdam in 2004 om burgemeester van Leeuwarden te worden. Vervolgens werd hij bestuursvoorzitter van hogeschool InHolland, waar hij in 2010 met ruzie vertrok. Hij stapte jaren geleden uit de VVD, zegt hij, en was „politiek dakloos” tot hij zich in 2016 aanmeldde bij 50Plus. „Ik ben het niet overal mee eens, maar het is de partij waar ik me goed bij voel.”

Snel nadat Dales zich als lid had aangemeld, werd hij benaderd door partijleider Henk Krol. Sindsdien is hij op de achtergrond actief voor 50Plus. Hij zat onder meer in de commissie die de kandidaten voor 50Plus in Amsterdam heeft geselecteerd. De Amsterdamse lijst, waar hij dus zelf ook op staat, wordt aanstaande vrijdag gepresenteerd.

Amsterdam is één van de twintig gemeenten waar 50Plus op 21 maart meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Chauffeur Krol

Lijsttrekker in Amsterdam wordt Ellen Schutten. Zij was niet eerder politiek actief en is „geen professioneel politicus”, zegt zij. Ze werd een paar jaar geleden lid van 50Plus „nadat de Kieswijzer tot drie keer toe aangaf dat 50Plus mijn partij was – en toen was ik nog niet eens 50”. Ze was lid van de Partij voor de Dieren, maar stapte over. „Ik ben rechts en groen”, omschrijft Schutten haar politieke kleur. Ze wil zich vooral gaan inzetten voor „kleinschalige zorg voor ouderen” in Amsterdam.

Schutten (51) is casting director bij mediabedrijf Talpa en werd mede geselecteerd om haar „opofferingsgezindheid”, aldus de kandidatencommissie. Schutten meldde zich voor de verkiezingscampagne van de Tweede Kamerverkiezingen aan binnen de partij aan als vrijwilliger en werd zo de vaste chauffeur die Henk Krol naar campagnebijeenkomsten reed.

Op de Amsterdamse lijst van 50Plus staan naast Dales meer opmerkelijke kandidaten. Nummer twee is ex-VVD’er Caroline Vonhoff. Deze jurist vertrok begin jaren negentig na in Amsterdam kortstondig raadslid te zijn geweest namens de partij van haar vader – VVD-prominent Henk Vonhoff. Via de Libertarische Partij kwam ze recent bij 50Plus. Lager op de lijst staat ook Metje Blaak, een in Amsterdam bekende publiciste over haar verleden in de prostitutie.

Zowel Vonhoff als Blaak voldoet niet aan de interne 50Plus-regel dat kandidaten minstens een jaar lid moeten zijn van de partij. Voor beiden is door het partijbestuur dispensatie verleend, zegt een woordvoerder van de landelijk partijbureau. Onder meer in Almere heeft het bestuur leden verboden onder de vlag van 50Plus deel te nemen aan de lokale verkiezingen omdat er kandidaten op de lijst stonden die niet lang genoeg lid waren.

Correctie (9-1-2018): In een eerdere versie van dit artikel stond dat Geert Dales tot 2000 raadslid was in Amsterdam. Hij was tussen 2000 en 2002 echter zowel raadslid als wethouder in die stad.