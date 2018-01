Dode en gewonde bij bedrijfsongeval Lochem

Bij een ongeluk tijdens het werk in Lochem (Gelderland) zijn dinsdagmiddag één dode en één gewonde gevallen. Door een nog onbekende oorzaak kwamen de twee vast te zitten in een zeecontainer met houtkorrels. De zeecontainer stond naast zwem- en sportcentrum De Beemd.

De Inspectie SZW onderzoekt wat er is misgegaan, zo liet de gemeente weten. Het sportcentrum is direct gesloten. De houtkorrels zijn bedoeld als brandstof om het zwembad mee te verwarmen, schrijft Tubantia.

‘Triest begin van het nieuwe jaar’

Beide slachtoffers werden onwel na de val, rond 15.00 uur dinsdagmiddag. Voor een van hen kwam de brandweer, die de container open moest zagen, te laat. De persoon overleed door ernstige verwondingen in het ziekenhuis. De andere medewerker ligt nog in het ziekenhuis. Over de identiteit van de medewerkers is nog niets bekendgemaakt.

“Wat een triest begin van het nieuwe jaar”, reageerde de burgemeester Sebastiaan van ’t Erve van de gemeente Lochem. “Ik ben erg aangeslagen door dit incident. Mijn eerste gedachten gaan uit naar de nabestaanden van de overleden medewerker. Ik ben in nauw contact met het bestuur van het sportcentrum om hen bij te staan in dit verlies en in de zorg voor de overige medewerkers. Ik hoop op het beste voor de medewerker die nog in het ziekenhuis ligt.”