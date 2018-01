Deze ontwerper werkt al tien jaar aan een papieren vliegtuig

Toen je klein was, bouwde je vast ook papieren vliegtuigjes. Je pakte een wit vel, vouwde het een paar keer dubbel, overlangs en hup: binnen een paar minuten had je het ideale object om je juffrouw of klasgenootjes mee te bestoken.

Maar voor de 26-jarige ontwerper Luca Iaconi-Stewart zijn papieren vliegtuigjes bittere ernst. Sterker nog, de Amerikaan werkt al bijna tien jaar aan één exemplaar gemaakt van dode bomen. Een Boeing 777, om precies te zijn. “Mensen denken vaak dat ik helemaal gek ben”, zegt Iaconi-Stewart in een video van techsite Wired. “Daar hebben ze misschien wel gelijk in.”

Schoolopdracht

Wat begon als een schoolopdracht veranderde gedurende de jaren in een obsessie. Bagageruimtes van papier, business class-stoelen met leeslampjes, in- en uitklappende landingsgestellen en zelfs hele machineonderdelen - Iaconi-Stewarts gevoel voor detail is verbluffend. Lijm, papier, een scherp mes en een liniaal: meer gebruikt hij niet.

De video’s op Iaconi-Stewarts YouTube-kanaal zijn honderdduizenden keren bekeken. Daarin zie je hem de vliegtuigstoelen ontwerpen op zijn computer, deze vervolgens in elkaar zetten en uiteindelijk met pincet in de Boeing plaatsen. Door het succes van deze video’s nodigde Boeing hem al eens uit in een van zijn vliegtuigfabrieken en was hij onderdeel van een socialemediacampagne van Singapore Airlines.

Meditatie

Waarom hij dit allemaal doet? “Ik geniet van de kalmte als ik middenin het bouwproces zit, het is bijna meditatie”, zegt Ioconi-Stewart in de Wired-video. “Het is prachtig als je een vliegtuigonderdeel tot leven ziet komen.”

De papieren Boeing 777 is trouwens nog niet klaar. Iaconi-Stewart werkt nog aan de vleugels.