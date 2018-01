De Dichter des Vaderlands over de politie

Voor

Hoe meet je de zwaarte van een klap die nooit kwam,

zoek je de fiets waar niets mee is, die er nog staat?

De brand in een leegstaand schoolgebouw,

nooit uitgebroken, laat geen sporen na.

Hier is de eindeloze lijst van dingen die niet zijn gebeurd,

hier is de nooit betaalde prijs voor toeval, dronkenschap,

loslippigheid. Hier is het dodelijke ongeluk, de schade

die je nooit veroorzaakt hebt.

Hier klinkt de niet geslaakte kreet van twee

uit bed gebelde ouders. De stad zwermt

van ongehoord geluid. Je luistert ’s nachts

naar de zachte voetstap van de dochter die

onaangetast de trap op sluipt.