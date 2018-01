Conflict Caracas-Curaçao loopt op

Venezuela houdt de lucht- en zeegrenzen met Aruba, Bonaire en Curaçao, behorend tot het Koninkrijk der Nederlanden, voorlopig gesloten. De Venezolaanse vicepresident Tareck El Aissami liet dinsdag via zijn Twitteraccount weten dat de blokkade die eerder al voor 72 uur was ingesteld, met nog eens drie dagen is verlengd.

Het sluiten van de grenzen is volgens de Venezolaanse autoriteiten noodzakelijk ter bestrijding van „de maffia die Venezuela besteelt en de rijkdommen wegsmokkelt”. Er zou volgens de Venezolaanse president Nicolás Maduro een levendige smokkel bestaan naar de nabijgelegen eilanden van onder meer goud, koper en andere grondstoffen. De spanningen zijn door de handhaving van de blokkade verder opgelopen,

Venezuela eist dat er op hoogste niveau tussen de Curaçaose minister-president Eugene Rhuggenaath en Venezolaanse autoriteiten een akkoord wordt bereikt. Zo niet, dan blijven de grenzen dicht, dreigde de vicepresident. Eerder liet Rhuggenaath al weten de maatregel onacceptabel te vinden. „Dit is geen manier om een buurland te behandelen'', zei hij.

Schaarste groente en fruit dreigt

De blokkade treft ondertussen vooral de gewone bevolking. Er dreigt schaarste aan groente en fruit uit Venezuela. Al jaren vervoeren Venezolaanse fruithandelaren met kleine boten hun waren naar de kade van Willemstad. De laatste dagen kwam er geen nieuwe aanvoer meer, laat de Venezolaanse verkoper Eduardo Hernandez (40) telefonisch weten. „Mijn kraam is feitelijk leeg. Ik hoop dat er snel een akkoord komt en dat we weer kunnen varen, mijn geld raakt op.”

Maduro lijkt zondebok te zoeken

De indruk bestaat dat Maduro een zondebok zoekt. Venezuela kampt met honger en torenhoge inflatie, mede door wanbeleid, corruptie en olieprijsdaling. De Curaçaose kustwacht, die de bootjes uit Venezuela controleert, treft al jaren wapens, drugs en benzine aan. De laatste jaren worden ook Venezolaanse bootvluchtelingen onderschept. Dat er werkelijk grote hoeveelheden grondstoffen worden gesmokkeld, lijkt onwaarschijnlijk. Volgens de Curaçaose econoom Miquel Goede spelen er rond de blokkade mogelijk ook geopolitieke belangen, zoals de Isla-raffinaderij van Curaçao, die Venezuela huurt voor verwerking van hun ruwe olie.

Deal rond raffinaderij

„Het contract met Venezuela loopt in 2019 af en Curaçao zoekt een nieuwe huurder. Er was een Chinees bedrijf in het vizier, ook voor Venezuela gunstig, want China is hun bondgenoot en financiële redder”, zegt Goede. Maar premier Rhuggenaath besloot onlangs dat hij zich opnieuw wil oriënteren, omdat hij de Chinese firma te „schimmig” vindt. „Nederland heeft een adviserende rol in het vinden van een huurder, waardoor er nu diverse anden bij betrokken zijn”, zegt Goede. „Zolang de interne situatie in Venezuela problematisch blijft, ondervinden de eilanden en daarmee ook Nederland de gevolgen.”