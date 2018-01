Bond-auto wil naar de beurs

Hoeveel is een icoon waard? Hoeveel tel je neer voor een symbool van een wild en avontuurlijk bestaan dat jij nooit zult leven?

Die vraag wordt beantwoord als de Britse sportautofabrikant Aston Martin naar de beurs gaat – de maker van de glanzende DB5 die James Bond achter Goldfinger over de Furkapas jaagt. Dan zal blijken wat de beleggers zien in de automaker die nog maar kort is opgekrabbeld na een diepe crisis en straks niet meer in de Europese Unie zit.

Persbureau Bloomberg meldde maandagnacht op basis van ingewijden dat Aston Martin overweegt om later in het jaar naar de beurs te gaan. Volgens het persbureau wordt het in Groot-Brittannië gevestigde bedrijf gewaardeerd op 5 miljard pond (5,7 miljard euro).

Lagere waardering Ferrari

Dat is ambitieus voor een autofabrikant die jarenlang verlies na verlies leed. Pas in 2017 wist Aston Martin meer dan 5.000 auto’s te verkopen, iets wat voor het laatst in 2008 was gebeurd.

De waardering betekent dat zakenbankiers de waarde van het bedrijf inschatten op bijna 28 keer de brutowinst. Aston Martin verwachtte namelijk voor 2017 uit te komen op een brutowinst van 180 miljoen pond (204 miljoen euro) op een omzet van 840 miljoen (952 miljoen euro).

Gezien het goede jaar voor Aston Martin zal de winst over 2017 wellicht hoger uitpakken. Maar dan nog blijft de waardering erg hoog. Vergelijk het met Ferrari, de Italiaanse sportautofabrikant die in 2015 voor een klein deel naar de beurs ging. Dat is toch ook een icoon, waarvan de auto’s in James Bond-films rondrijden (al zat Bond er nooit zélf in één). De waarde van dat bedrijf is omgerekend 18,5 keer de brutowinst, blijkt uit berekeningen van Bloomberg. Veel minder dus.

Maar Aston Martin, dat in het bezit is van een Italiaans private equityfonds en investeerders uit Koeweit, heeft grootse plannen. Het gaat een nieuw sportmodel maken à ruim 125.000 euro: de Vantage, verkocht als „the archetypical hunter”. Voor dat model is de productiecapaciteit voor 2018 al bijna volledig volgeboekt, meldde het bedrijf zelf. Aston Martin gaat daarnaast inzetten op het fabriceren van grote terreinwagens. Die zijn populair en leveren relatief veel op. Vanaf 2019 zal het nieuwe model DBX SUV in een nieuwe fabriek in Wales van de band rollen.

De vraag is of de liefhebbers van Aston Martin wel de charme van dat model zullen inzien. Zien zij zichzelf echt in een SUV over de Furkapas scheuren?