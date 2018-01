Altice splitst op in poging vertrouwen te herwinnen

Was ooit ‘overnamemachine’ het kernwoord dat kabel- en telecombedrijf Altice het beste omschreef, rond de feestdagen werd dat plots ‘schuldenkerstboom’ – die volhangt met openstaand krediet. Bij de top is de afgelopen weken nagedacht hoe het vertrouwen van de belegger kan worden teruggewonnen. Dat is hard nodig: het aan de Amsterdamse AEX genoteerde bedrijf heeft een beroerde schuldenpositie en zag de beurskoers de afgelopen maanden bijna halveren. Het resultaat kwam maandagavond laat, in de vorm van een grondige reorganisatie.

Binnen een half jaar worden de Amerikaanse activiteiten van Altice afgestoten, zodat die als zelfstandig bedrijf niet langer last ondervinden van de moeizame groei bij de Europese tak. De aandelen worden overgedragen aan de Europese aandeelhouders, die dus deels eigenaar worden van Altice USA. De aan het Damrak genoteerde NV wordt omgedoopt tot Altice Europe en komt onder leiding te staan van de Nederlander Dennis Okhuijsen. Oprichter Patrick Drahi behoudt ook na de splitsing zijn stemmingsmeerderheid – zowel in Europa als de Verenigde Staten.

Daarnaast wordt er in de plannen aan het grootste probleem van Altice gewerkt: de totale schuld van 51 miljard euro. Er wordt voor de afsplitsing omgerekend 900 miljoen euro dividend door de Amerikaanse tak uitbetaald aan de NV, die daarmee de schuldenlast wat kan verlichten.

‘Geen nieuwe overnames’

Altice bevestigt dat er geen nieuwe overnames worden gedaan, het gaat zich vooral richten op de kernactiviteiten. „Met de verkoop van onderdelen in Zwitserland en de Dominicaanse Republiek is een duidelijk begin gemaakt met het afbouwen van de schuld”, zegt Konrad Zomer, analist bij ABN Amro. Volgens hem laat Altice met de reorganisatie zien de aandeelhouders serieus te nemen. „De roep uit de markt om iets aan de balans te doen, is duidelijk gehoord.”

De slechte schuldenpositie van Altice komt deels door tegenvallende groeicijfers in Frankrijk, veruit de belangrijkste markt. Sinds de beursgang in 2014 veroverde Altice rap marktaandeel door overnames in Portugal, Frankrijk en Israël. In de VS werd Altice al snel de derde partij op de kabelmarkt. Al deze bedrijven samen zorgden dat Altice een ingewikkelde en weinig transparante bedrijfsstructuur kreeg. Er werd bovendien veel geld geleend, waardoor de schuld eind vorig jaar 5,7 keer hoger was dan wat er binnenkwam.

De overnamestrategie van Patrick Drahi is gebouwd op groei: de Frans-Israëlische oprichter koopt in zijn ogen ondergewaardeerde bedrijven op door drastisch in de kosten te snijden zodat het bedrijf winstgevend wordt – met geleend geld. De hoge schuldenlast van Altice werkt dan ook op de zenuwen van belangrijke geldschieters. Dit bleek toen de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs in december een aantal fondsen benaderde met de vraag of ze aan Altice verstrekte leningen wilden opkopen.

Ook beleggers waren bezorgd. Toen Altice eind oktober met slechte kwartaalcijfers kwam, werd het aandeel massaal gedumpt: de koers kelderde met bijna 47 procent. Volgens Zomer zijn de grote veranderingen voorlopig achter de rug. „De komende jaren zijn er weinig schulden die hoeven worden afbetaald. Ik verwacht dat Altice met deze maatregelen een heel eind komt.” Beleggers reageerden positief: het aandeel Altice sloot dinsdag ruim 10,5 procent hoger.