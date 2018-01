Airbnb: sterke daling langdurige verhuur in A’dam

Het percentage woningen in Amsterdam dat langer dan zestig dagen is verhuurd via vakantieverhuursite Airbnb, daalde van 18 procent in 2016 tot minder dan 5 procent vorig jaar. Dat stelt Airbnb althans zelf in nieuwe cijfers, die gisteren zijn gedeeld met de gemeente Amsterdam. Ook de verhuur aan meer dan vier personen zou zijn gedaald, van 3 naar 2 procent.

De cijfers, die zijn geverifieerd door een notaris, illustreren volgens het bedrijf dat „het verantwoord verhuren via Airbnb in Amsterdam toeneemt”. Volgens Amsterdamse regels mogen woningen voor maximaal zestig dagen per jaar worden verhuurd, aan niet meer dan vier personen per keer. Als onderdeel van een overeenkomst die Amsterdam en Airbnb vorig jaar sloten, installeerde Airbnb begin 2017 een teller op de site die aangeeft wanneer Amsterdamse verhuurders hun limiet naderen. Op de 61ste dag kan een advertentie niet meer worden verhuurd.

‘Onstuimige groei eruit’

Data-onderzoekers van de gemeente Amsterdam onderzoeken de nieuwste gegevens nog. Wethouder Laurens Ivens (wonen, SP) wil daarom „nog geen conclusies” trekken. „Maar ik herken het beeld dat de onstuimige groei van vakantieverhuur eruit is. De afspraken met Airbnb hebben effect, dat is duidelijk. Daar ben ik blij om.”

De gemeente zegde in de overeenkomst met Airbnb ook toe om met concurrerende vakantieverhuursites soortgelijke afspraken te maken. Dat is, tot ongenoegen van Airbnb, tot nu toe alleen met Booking.com gebeurd. „Wij zijn niet het lieverdje van de verhuurplatforms”, zegt Ivens daarover. „Elke maatregel die wij invoeren, zoals recentelijk de meldplicht, maakt het moeilijker om afspraken met een platform te maken.”

Ruim 15.000 woningen

Op 1 januari stonden er volgens Airbnb 19.000 Amsterdamse advertenties op de site, waarvan ruim 15.000 gehele woningen. Het aantal woningen dat langer dan zestig dagen verhuurd wordt, zou daarmee volgens Airbnb neerkomen op zo’n 750. Data-analisten die onderzoek doen naar de omvang van vakantieverhuur door middel van scraping – het continu ophalen van digitale gegevens – schatten het aantal illegale hotels veel hoger in, rond de 5.000.

Overigens zijn niet alle advertenties die meer dan zestig dagen worden verhuurd illegaal: sommigen heben een vergunning. Ook zijn er meer regels die bepalen of een woning verhuurd mag worden dan de zestigdagenlimiet. Volgens de wethouder mag 70 procent van de 425.000 woningen in Amsterdam überhaupt niet worden verhuurd.