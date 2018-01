200 gewonden bij treinbotsing Zuid-Afrika

Bij een botsing van twee treinen zijn in Zuid-Afrika dinsdagochtend ten minste 226 mensen gewond geraakt. Niemand kwam bij het treinongeluk, waarbij een trein ontspoorde, om het leven. Het ongeluk vond plaats nabij een station in Germiston, een voorstad van Johannesburg.

Volgens de hulpdiensten zijn er vooral lichtgewonden gevallen. Zwaargewonden zijn er voor zover bekend niet. De oorzaak van het ongeluk in nog onbekend, het onderzoek is nog in volle gang, aldus AP.

Tweede treinongeluk in week

Het is het tweede treinongeluk in een week in Zuid-Afrika. Vorige week kwamen ten minste 18 mensen om het leven en raakten ongeveer 260 mensen gewond. Dat ongeluk vond plaats tussen Kroonstad en Hennenman in de provincie Vrijstaat, in het centrum van het land.

De oorzaak van het ongeluk was een botsing met een vrachtwagen en een personenauto, die beide probeerden een spoorwegovergang over te steken. Nadat de trein ontspoorde, vatte het voertuig vlam.