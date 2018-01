Zwaarste aardbeving in jaren in Groningen

Graphic NRC Studio

In Groningen heeft maandagmiddag de zwaarste aardbeving sinds 2012 in de provincie plaatsgevonden. Met een kracht van 3,4 was de beving in een groot deel van de provincie voelbaar, zo meldt meteorologisch instituut KNMI. Het epicentrum lag in Zeerijp, ten noorden van Loppersum. Over de omvang van de schade is nog niets bekend.

De beving vond rond 15.00 uur plaats. Op Twitter melden inwoners van verschillende dorpen en steden dat ze de trillingen hebben gevoeld. Onder meer in Appingedam, Middelstum en de stad Groningen zelf werd de beving waargenomen. In het gebied in Noordoost-Groningen wonen ongeveer 150.000 mensen.

De zwaarste beving die de afgelopen tien jaar werd waargenomen, vond plaats op 16 augustus 2012. Deze had een kracht van 3,6 op de schaal van Richter en het epicentrum lag in Huizinge. In 2005 vond in Westeremden een beving plaats met een kracht van 3,5.

Vier bevingen met een kracht zwaarder dan 3

In totaal hebben er zich sinds 26 december 1986 - de dag dat de eerste aardbeving werd waargenomen in Noord-Nederland, vier bevingen plaatsgevonden die een kracht hadden die groter was dan 3 op de schaal van Richter. Ook deden zich 117 bevingen voor met een kracht tussen de 2.0 en 3.0 meldt persbureau ANP. De zwaarste beving ooit gemeten in Nederland had een kracht van 5,8 en werd in 1992 gemeten in Roermond.

De bevingen in Groningen worden toegeschreven aan de gaswinning in de regio. De afgelopen jaren leek het juist beter te gaan met de intensiteit van de bevingen in Groningen. Na de beving bij Huizinge in 2012 – de zwaarste ooit – werd de gaswinning flink teruggeschroefd, van 53 miljard naar nu 21,6 miljard. Het aantal zware bevingen nam tegelijkertijd af. Wel deden er zich de laatste tijd een aantal lichtere bevingen voor, met name rond Zeerijp. Op 1 en 22 december werden er twee waargenomen met een kracht van 1,7. Nu is er dus toch weer een hele zware.

Het waterschap Noorderzijlvest gaat dijkinspecties uitvoeren naar aanleiding van de beving om te bekijken of er mogelijk schade is ontstaan.

Gaswinning gehalveerd

De gaswinning is sinds die dag in 2012 meer dan gehalveerd – van 47 miljard kuub per jaar naar 21,6. De afgelopen jaren heeft de Raad van State zich meermaals over het winningsniveau gebogen. Zo vernietigde de hoogste bestuursrechter het recentste gasbesluit van voormalig minister Henk Kamp (VVD, Economische Zaken). Volgens de Raad van State was de veiligheid van de Groningen daarin niet meegewogen.

Lees hier over de recente stand van zaken wat de gaswinning betreft: Minder gas, maar bewoners geen stap verder

Zijn opvolger Eric Wiebes (VVD) moet daarom dit jaar met een nieuw plan komen waarin het winningsniveau beter wordt beargumenteerd. Daarom mag de Nederlandse Aardolie Maatschappij - een joint venture van Shell en ExxonMobile - nu nog de eerder gemelde 21,6 miljard kuub Gronings gas winnen. Een brief over het plan van Wiebes wordt in het eerste kwartaal van 2018 verwacht.

De minister zegt in een reactie dat hij in zijn bewindsperiode gaat proberen de gaswinning “maximaal te verminderen”, zo meldt ANP.

“Wat we ook maar kunnen verzinnen. We moeten de gaswinning omlaag krijgen. Nederland moet van het gas af.”

Het CDA-Kamerlid Agnes Mulder heeft inmiddels een debat aangevraagd naar aanleiding van de beving maandag.