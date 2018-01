Vertrek BBC-journalist wakkert loonkloofdiscussie weer aan

Met een felle en duidelijke brief heeft BBC-correspondent Carrie Gracie niet alleen haar aftreden bekendgemaakt als chef van de redactie in Beijing, ze heeft ook de ophef over ongelijke behandeling tussen mannen en vrouwen bij de Britse publieke omroep doen opleven.

Gracie (55) is per onmiddellijk teruggekeerd naar Londen omdat ze boos is dat zij minder betaald krijgt dan chefs die andere grote teams van correspondenten leiden. In juli vorig jaar werd de BBC door de Britse politiek gedwongen salarissen van de topverdieners te openbaren. Daaruit bleek dat Jon Sopel (de chef in Noord-Amerika) tussen de 200.000 en 250.000 pond verdient. Jeremy Bowen (chef Midden-Oosten) ontvangt tussen de 150.000 en 200.000 pond. Gracie kwam niet op de lijst voor.

Na de bekendmaking van de salarissen, diende Gracie een klacht in bij de BBC. Ze kreeg, naar eigen zeggen, een salarisverhoging van 33 procent aangeboden. Daarmee zou ze nog steeds minder verdienen dan haar mannelijke evenknieën en dus besloot ze op te stappen. „Ondanks mijn eigen aandringen dat gelijkheid een voorwaarde voor mijn benoeming was, oordelen mijn managers dat het werk van een vrouw minder waard is dan het werk van een man”, schrijft Gracie, die wel voor de BBC werkzaam blijft.

Gracie schrijft dat ze haar strijd voor gelijkheid bij de BBC niet kan combineren met een belangrijke functie in China. „De opkomst van China is een van de belangrijkste verhalen van onze tijd. Ik kan daar geen recht aan doen terwijl ik strijd met mijn bazen en een byzantijnse klachtprocedure doorloop”, aldus Gracie.

Het publieke vertrek en de klacht van Gracie zorgen voor ongemakkelijke situaties bij de BBC. Radiopresentator John Humphrys moest Gracie op de radio bevragen over de ongelijke behandeling van mannen en vrouwen, terwijl hij een topverdiener is en zijn vaste vrouwelijke co-presentator minder verdient.

Kanttekeningen van collega’s

Gracie krijgt veel bijval van zowel mannelijke als vrouwelijke BBC-journalisten. Een groep van 134 vrouwelijke collega’s heeft een verklaring als steunbetuiging uitgebracht. Er zijn ook collega’s die kanttekeningen stellen. Evan Davis, presentator van actualiteitenrubriek Newsnight, zegt dat hij natuurlijk wel wil dat mannen en vrouwen gelijk behandeld worden voor hetzelfde werk, maar dat dat in de entertainmentindustrie moeilijk te meten valt. Hij pleit voor grotere transparantie en roept BBC-bazen op „niet louter op hun gevoel” te vertrouwen in het bepalen van salarissen.

De ophef is eveneens voer in de campagne van rechtse Engelse media tegen de publieke omroep. De rechtse krant The Times, in handen van Rupert Murdoch, bracht het vertrek van Gracie op de voorpagina. In conservatieve ogen is de BBC te links en gaat het te vaak mee in de redenering van de tegenstanders van de Brexit.

In Nederland betaalt de publieke omroep mannen en vrouwen gelijk voor gelijk werk, antwoordde toenmalig staatssecretaris Dekker (Media, VVD) in september op Kamervragen. „Er is geen aanwijzing dat er sprake is van ongerechtvaardigde ongelijke beloning van mannen en vrouwen.”