Vastgoed, olie of handelen op de Griekse beurs?

Commercieel vastgoed

In een wereld waarin consumenten steeds meer aankopen online doen, klinkt het openen van winkelpanden niet meteen als een verstandige zet. Toch zien internetwinkels volgens Nico Inberg, beleggingsdeskundige bij internetplatform IEX, steeds vaker de waarde in van fysieke verkooppunten. Het maakt je bedrijf zichtbaarder voor consumenten, zegt hij.

Van leeglopende winkelstraten zal volgens Inberg daarom geen sprake zijn. Hij verwacht juist dat vastgoedfondsen zoals Unibail-Rodamco en Eurocommercial Properties in 2018 beter zullen presteren. Ondanks de stijgende prijzen van panden kende de sector de afgelopen jaren namelijk een magere periode, zegt hij.

Een stijgende rente – vastgoedfondsen hebben relatief veel leningen op hun balans – ziet Inberg niet echt als een gevaar. „Veel van die bedrijven hebben hun rente voor langere tijd vastgezet. Dus als de rente stijgt, merken ze daar weinig van.”

Chipmachinefabrikanten

De halfgeleiderindustrie heeft van oorsprong een buitengewoon cyclisch karakter. Het ene jaar presteren chipmachinefabrikanten zoals ASML en Besi erg goed, het volgende zijn de resultaten opeens een stuk minder. Na een topjaar als 2017 zou volgens dat patroon dit jaar dus een dal moeten volgen.

Volgens Hilco Wiersma, mede-eigenaar van aandelenfonds Add Value, wordt dit jaar echter met die trend gebroken. „Er komt steeds meer slimme technologie waar chips in zitten, zelfrijdende auto’s zitten vol met camera’s en sensoren en er komen steeds meer datacenters bij.”

Wiersma voorziet daarom dat de halfgeleiderindustrie, die volgens hem de komende jaren steeds minder cyclisch zal worden, opnieuw een goed jaar tegemoet gaat. „De groei zal misschien niet zo groot zijn als in 2017, maar nog altijd bovengemiddeld. Zo’n trendbreuk is uniek. Dat is nog niet eerder voorgekomen.”

Galapagos

Toen biotechbedrijf Galapagos eind 2015 een partnerschap aanging met farmaceut Gilead werden ook afspraken gemaakt over een zogeheten ‘lock-up’. In ruil voor investeringen in een beloftevol medicijn tegen reuma zou Gilead een belang krijgen in Galapagos. Maar dan mochten de Amerikanen een tijdlang geen bod uitbrengen op het Belgisch-Nederlandse medicijnontwikkelaar.

Aan die periode kwam begin dit jaar een einde. Jos Versteeg, analist bij zakenbank Insinger-Gilissen, houdt er daarom rekening mee dat Gilead een overnamepoging gaat wagen. „Maar ik hoop eigenlijk van niet”, aldus de analist. Volgens Versteeg is Galapagos namelijk een „veel te mooi bedrijf”, dat hard op weg is uit te groeien tot een volwaardige farmaceut.

Ook zonder een overnamestrijd wordt 2018 overigens een interessant jaar, stelt hij. Het reumamedicijn van Galapagos zit inmiddels in de laatste testfase: volgt goedkeuring, dan kan het eindelijk worden verkocht. „Dat is ook het risico: mogelijk blijkt dat het medicijn toch niet veilig is. In die laatste testfase gebeurt dat niet vaak, maar het kan.”

Griekse aandelen

Na een bijzonder goed beursjaar wordt het volgens Hans Oudshoorn, beleggerstrainer bij Binck, zoeken naar aandelen die nog een beetje aantrekkelijk geprijsd zijn. De Amerikaanse markten zijn bijvoorbeeld al erg duur, stelt hij. Vergeleken daarmee zijn Europese aandelen een beetje „achtergebleven”. Ook opkomende markten zijn nog redelijk betaalbaar.

Binnen Europa zitten eveneens grote verschillen in waardering, stelt Oudshoorn. Als voorbeeld noemt hij de Griekse beurs, die door de langdurige crisis in het land nog steeds vrij goedkoop is. Zelf heeft Oudshoorn daarom al een tijdje een tracker (ETF), waarmee hij de gehele hoofdgraadmeter in Athene volgt.

„Op die manier koop je bedrijven die gewoon goed presteren en ook dividend uitkeren”, stelt hij. En natuurlijk zijn Griekse aandelen ook in principe risicovoller dan bijvoorbeeld Duitse. „Maar als je toch iets wilt, moet je kijken naar bedrijven waar de koers-winstverhouding nog laag ligt. En als je verwacht dat de groei in Europa doorzet, dan kan Griekenland een aardige keuze zijn.”

Oliegerelateerde bedrijven

Een exacte datum is nog niet bekend, maar verwacht wordt dat Saoedi-Arabië staatsoliebedrijf Aramco dit najaar naar de beurs brengt. Voor de Saoedi’s is er dus veel aan gelegen dat de olieprijs dan zo hoog mogelijk is, zegt Koen Bender, eigenaar van vermogensbeheerder Mercurius. „Want hoe hoger de olieprijs, hoe groter de belangstelling.”

Volgens Bender is het daarom best denkbaar dat Saoedi-Arabië dit jaar „nog iets harder op de knoppen gaat drukken”. Het land zou bijvoorbeeld binnen oliekartel OPEC kunnen aandringen op het naleven van de productieafspraken. „Maar ook geopolitieke spanning helpt om de olieprijs omhoog te krijgen”, zegt hij.

Na enkele moeilijke jaren zou 2018 volgens Bender daarom best eens goed kunnen uitvallen voor bedrijven die hun geld verdienen aan de oliesector, zoals bodemonderzoeker Fugro en dienstverlener SBM Offshore. „Pas als de olieprijs hoog genoeg is, loont het immers om de schepen van Fugro te laten zoeken naar olie.”