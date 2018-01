Turks-Koerdische voetballer in Duitsland beschoten

Het Duitse Openbaar Ministerie onderzoekt een poging tot moord op de Turks-Koerdische Duitser Deniz Naki. De 28-jarige voetballer reed zondagavond op de snelweg richting Keulen toen zijn auto onder vuur werd genomen. Twee kogels raakten zijn auto, hij bleef ongedeerd.

De voetballer zette de auto stil op de vluchtstrook en belde de politie. Hij vermoedt dat de aanval politiek gemotiveerd is. Naki is zeer kritisch op de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en komt openlijk op voor de Koerdische minderheid in Turkije. Hij wordt op sociale media regelmatig bedreigd. Tegen de Duitse krant Die Welt zei hij:

“Ik heb altijd geweten dat dit kon gebeuren. Maar dat zoiets in Duitsland kon gebeuren, had ik nooit verwacht.”

De officier van Justitie kon dit vermoeden niet bevestigen maar zei tegen de krant verschillende mogelijkheden te onderzoeken.

Lees ook ons achtergrondverhaal over de voetbalclub van Naki: Koerden hebben alleen nog Amedspor

Naki speelde voor een aantal Duitse clubs, maar komt inmiddels uit voor de Koerdische voetbalclub Amedspor in Turkije. Hij werd in april in Turkije veroordeeld tot 18 maanden voorwaardelijk voor “terroristische propaganda” nadat hij zich had uitgesproken voor de Koerdische Arbeiderspartij (PKK). Turkije ziet de PKK als een terroristische organisatie en beschuldigt Duitsland van het steunen van terrorisme. Ook in Europa staat de PKK op de terreurlijst.