Thuiskok. Elke dag feest

De feestdagen zijn weer voorbij, de drukte in de supermarkten ook, de dagelijkse routine neemt het weer over. Het verbaast me ieder jaar weer, die ongekende drukte in de supermarkt in de maand december. Waar zijn al die mensen de rest van het jaar, vraag ik me altijd af. Dan moeten ze toch ook eten? Of is soberheid dan het motto? Dat zou zonde zijn.

Collega Sam heeft het vorige week ook al aangestipt, die eerste twee maanden van het jaar en hoeveel moeite sommige mensen daarmee hebben. Maar het zou niet hoeven. Waarom zou je alleen die ene maand per jaar uitpakken en vervolgens in een soort van emotionele winterslaap vervallen tot de zomer zich weer aandient en jezelf tijdens de vakantie weer tot leven wekken?

Lekker eten is als een mini-vakantie. Het is een vlucht uit de sleur en het houdt je opgewekt. Het geeft je energie om de dag erna weer door te komen en een ervaring om nog even op te teren. Let er maar eens op hoe anders je je voelt als je zomaar een ongeïnspireerde hap naar binnen werkt en echt iets lekkers nuttigt.

En weet u wat het allermooiste is aan lekker eten? Het hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Kijk maar het vrolijke kookboek Feasts van de Brits-Iraanse Sabrina Ghayour. Een boek, de naam zegt het al, dat bij uitstek geschikt is voor feestdagen, maar wat mij betreft ook voor elke andere dag van het jaar.

Waarom zou je voor saaie gerechten gaan die je al tot in den treure gemaakt hebt, als lekkere gerechten vol kleur en smaak net zoveel (of weinig) tijd kosten? Het is een kwestie van variëren met ingrediënten, nieuwe smaken en combinaties proberen en van de gebaande paden af durven te gaan.

Vooral dat laatste is belangrijk, benadrukt Ghayour in haar boek vol laagdrempelige recepten: vervang gerust ingrediënten en experimenteer er lustig op los. Koken zou vooral leuk moeten zijn en eten nog leuker.

In het boek vindt u recepten en menusuggesties voor allerlei soorten feesten en festiviteiten: van ‘s zomers tot licht en van snel tot bijzonder. U zult uw gasten imponeren.

Maar eerlijk? Laat u niet afschrikken door dat ‘feestelijke’. Veel van de recepten kunt u met gemak doordeweeks maken.