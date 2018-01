The Presidential Podcast 45: Fire and Fury

En toen was daar zomaar Het Boek. ‘Fire and Fury, inside the Trump White House’, van journalist Michael Wolff, dat vorige week vrijdag verscheen. De publicatie maakt in ieder geval meteen de titel waar. Nog voor het uitkwam ontstak president Trump in zo’n vlammende woede dat het diens voormalige bondgenoot Steve Bannon lijkt te hebben verkoold.

In hun eerste Presidential Podcast van het nieuwe jaar nemen NRC-correspondent Guus Valk en VPRO-presentator Chris Kijne inhoud, waarheidsgehalte en impact door van Wolffs boek, een volgens de schrijver nauwgezet verslag van zijn bevindingen tijdens bijna ongecontroleerde toegang tot het Witte Huis van Trumps eerste jaar als president Van daaruit leggen ze de verbanden met de lopende onderzoeken naar Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen en de relatie tussen de president en zijn partij.