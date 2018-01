Sven Kramer nog minimaal twee jaar door

Sven Kramer schaatst na dit seizoen nog minimaal twee jaar door. Team LottoNL-Jumbo maakte maandag bekend dat de Nederlander zijn contract heeft verlengd. Kramer liet zijn toekomst tot dusver open. Deelname aan de Spelen 2022 sluit hij bovendien niet uit.

De 31-jarige Kramer kan na afloop van zijn tot 2020 verlengde contract namelijk kiezen: met nog één of twee jaar doorgaan of in dienst treden van Team Oranje, de organisatie achter de gecombineerde schaats- en wielerploeg. In welke functie dat dan zou zijn, is onbekend. “Nee ik ga geen trainer worden”, zegt Kramer tegenover de NOS. “Als een soort directeur dan misschien? Dat zou kunnen.”

Deelname aan de Spelen van 2022 in China wordt op dit moment “nog een brug te ver” genoemd, maar zegt Kramer “zeg nooit nooit”. “Ik sport om te winnen. Dat is mijn drijfveer, daar haal ik veel energie uit, maar je moet wel kunnen blijven winnen.”

Recordhouder

Sven Kramer is recordhouder in het aantal titels op het EK en WK allround: van beiden heeft hij er negen. De schaatser werd daarnaast driemaal Olympisch Kampioen (2x 5.000 meter en met de achtervolgingsploeg). Komende Spelen hoopt hij daar ook nog een gouden plak op de 10.000 meter aan toe te voegen.