Schiphol net onder maximum aantal vliegbewegingen

Schiphol heeft in 2017 496.747 starts en landingen afgehandeld, 3,7 procent meer dan in 2016. Daarmee zit de luchthaven net onder het plafond van 500.000 vluchten dat met de overheid en de omgeving is afgesproken. Dat blijkt uit de voorlopige verkeer- en vervoerscijfers van Royal Schiphol Group. De definitieve cijfers, net als de financiële resultaten van vorig jaar, worden op 16 februari bekendgemaakt.

Het maximum van 500.000 vluchten geldt tot en met 2020. Dat betekent dat het aantal vluchten de komende drie jaar stabiel moet blijven. Vorig jaar noemde de toenmalige Schiphol-topman Jos Nijhuis een groei tot 600.000 vluchten in 2030. Werkgeversorganisatie VNO-NCW pleit zelfs voor 800.000 vluchten in 2035.

Ook het aantal passagiers van Schiphol bereikte opnieuw een record. In totaal reisden 68,4 miljoen mensen van, naar of via Schiphol, een stijging van 7,7 procent ten opzichte van 2016. Het vrachtvolume groeide afgelopen jaar met 5,4 procent naar 1,75 miljoen ton. In 2017 bood Schiphol 326 bestemmingen aan, vier meer dan in 2016.

Om Schiphol te ontlasten, besloot kabinet-Rutte II in de zomer van 2014 dat Lelystad Airport mocht uitbreiden als ‘vakantievliegveld’. Een langere start- en landingsbaan is inmiddels af en de passagiersterminal is in aanbouw. Het kabinet wil dat Lelystad Airport, waarvan Schiphol Group ook eigenaar is, in april 2019 opengaat, maar onlangs ontstond door coalitiepartij ChristenUnie in de Tweede Kamer een meerderheid voor uitstel.

Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport, ook eigendom van Schiphol Group, lieten afgelopen jaar ook een groei zien ten opzichte van 2016. In Eindhoven maakten zelfs 19,4 procent meer reizigers gebruik van de luchthaven, 5,7 miljoen. Het aantal vliegbewegingen groeide er met 11,7 procent naar 36.470. Rotterdam The Hague Airport verwelkomde 5,3 procent meer reizigers, 1,7 miljoen, maar verwerkte minder vluchten: 14.343 (-17,9 procent).

Correctie (08-01-2018): In een eerdere versie van dit bericht stond dat 5,4 miljoen reizigers gebruikmaakten van Eindhoven Airport. Dat klopt niet. Dat moest 5,7 miljoen zijn.