Reisorganisaties compenseren CO2

Dertien reisorganisaties gaan de kosten voor CO2-compensatie standaard opnemen in de reissom. Hun klanten zullen daar financieel weinig van merken, de compensatie wordt veelal betaald uit de marge van de bedrijven. Tot nu toe is CO2-compensatie vrijwillig. Ook luchtvaartmaatschappijen bieden de optie aan. Het aantal reizigers dat hier gebruik van maakt is echter beperkt: in 2016 ging het om 1 op de 800.

Dat maakt de ANVR, de brancheorganisatie van de reissector, dinsdag bekend. Het gaat om reisorganisaties die vooral verre en avontuurlijke reizen aanbieden: Askja Reizen, Koning Aap, Shoestring, Yourway2go, Better Places, Footprint Travel, Labrys Reizen, Riksja Travel, Sawadee Reizen, SNP Natuurreizen, SRC Travel, Thika Travel en Travelhome. Deze organisaties hebben 15.000 à 25.000 passagiers per jaar. Bij een gemiddelde CO2-compensatie van 5 euro kost het de bedrijven een ton per jaar.

Toerisme levert een grote bijdrage aan de uitstoot van CO2 en daarmee aan klimaatverandering. Een buitenlandse reis binnen Europa verbruikt gemiddeld 44 kilo CO2, een reis buiten Europa 133 kilo. Binnen Europa wordt 47 procent daarvan veroorzaakt door het vervoer, bij een reis buiten Europa gaat het om 75 procent. De rest wordt veroorzaakt door gebruik van accommodatie en activiteiten in het vakantieland.

Vliegen is verantwoordelijk voor 55 procent van de CO2-uitstoot door reizen. Bijna 20 procent van vakanties bestaat uit vliegreizen. De reissector besteedt steeds meer aandacht aan de klimaatschade die toerisme met zich meebrengt. Op de Vakantiebeurs in Utrecht, die woensdag begint, is er een seminar aan gewijd.

Volgens Jan de Ridder van Sawadee Reizen worden hun reizen niet duurder. „Dat is een keiharde belofte.” De Ridder: „We betalen dit uit onze winst, en we vragen een bijdrage aan onze tussenpersonen voor hotels en vervoer in de vakantielanden.” Om de reiziger betrokken te houden bij duurzaamheid vraagt Sawadee wel een vrijwillige bijdrage van enkele euro’s. „Dat gebruiken we niet om de compensatie mee te betalen, dat steken we in andere duurzame projecten.”

De ANVR probeerde vorig jaar het bewustzijn over de ‘vakantievoetafdruk’ te vergroten door introductie van een computerprogramma waarmee reisbedrijven de CO2-uitstoot van een reis kunnen berekenen, inclusief lokaal vervoer, verblijf en activiteiten. De door de hogeschool NHTV in Breda en de ANVR ontwikkelde ‘Carmacal’ of carbon calculator ontving prestigieuze prijzen, onder meer van de Verenigde Naties. In juli 2017 werd hij echter stopgezet, omdat het aantal deelnemende reisbedrijven beperkt bleef. Het lukte niet om er op Europese schaal een financieel levensvatbaar initiatief van te maken. De ANVR wil de Carmacal op de Vakantiebeurs opnieuw lanceren.

Hoeveel milieuschade richt je aan met je vakantie? De Carmacal of carbon calculator is een programma waarmee een reisbedrijf de CO2-uitstoot van een vakantie berekent. Lees ook: Huur liever een fiets dan een jetski als je op reis bent

De reisorganisaties die de CO2-uitstoot opnemen in de reissom werken samen met de Zwitserse South Pole Group, een projectontwikkelaar van CO2-projecten. Het geld gaat naar projecten in Ghana (schone kooktoestellen), Thailand (zonne-energie) en Taiwan (windenergie). De reisbedrijven kopen certificaten van deze drie klimaatprojecten. Ze zullen naar verwachting 100.000 ton CO2 per jaar afnemen, tegen een prijs van 2,26 euro per ton. Omdat ze gezamenlijk inkopen ligt de prijs laag.