Politie verspreidt opnieuw ‘coldcasekalender’

De eerste editie van de ‘coldcasekalender’, die vorig jaar werd verspreid onder Nederlandse gevangenen, heeft verschillende nuttige tips opgeleverd. Over de zaken op de kalender kwamen 78 tips binnen en daarvan bleken er 32 bruikbaar, meldt de politie maandag.

In negen oude zaken is het politieonderzoek heropend of worden daarvoor de mogelijkheden onderzocht. Hoeveel tips enkel binnenkwamen dankzij de kalender is niet duidelijk. Dat is niet geregistreerd, laat een politiewoordvoerder desgevraagd weten. “Maar ik durf wel te stellen dat er een causaal verband is tussen de zaken op de kalender en de tips die we hebben gekregen”, aldus de woordvoerder.

Op de kalender staan 52 zogeheten cold cases, voor elke week een. Het gaat om onopgeloste zaken waarbij iemand is omgebracht en om vermissingen, en waarop een minimale gevangenisstraf van twaalf jaar staat.

Achthonderd tips in 2017 In totaal ontving de politie in 2017 ongeveer achthonderd tips over cold case-zaken.

Er zijn 1.500 cold case-zaken; aan 130 daarvan wordt momenteel gewerkt.

De Nederlandse politie heeft tien cold case-teams. Ieder team bestaat uit 4 tot 23 rechercheurs.

In de afgelopen twintig jaar werden vijftig zaken opgelost.

Bron: politie.

Ook bij reclassering

De politie noemt het initiatief een succes en daarom is er een tweede editie gemaakt (pdf). De kalender zal vanaf maandag worden verspreid en wordt nu ook in kantoren van de reclassering opgehangen. Vorig jaar had de kalender een oplage van 30.000, nu zijn er 48.000 exemplaren gedrukt.

De kalender wordt in gevangenissen verspreid “omdat we weten dat bij gedetineerden relatief veel kennis aanwezig is over gepleegde strafbare feiten”, vertelt recherchekundige Jeroen Hammer, bedenker van de kalender. Uit een steekproef blijkt volgens de politie dat bijna tweederde van de gedetineerden de kalender een goed idee vindt.

Doodgeschoten op parkeerplaats

Een van de zaken op de kalender van 2017 waarover bruikbare tips binnenkwamen, is de moord op Hans Schonewille. Hij werd in 1999 doodgeschoten op een parkeerplaats in Aarlanderveen (Zuid-Holland). Momenteel wordt onderzocht of er genoeg aanknopingspunten zijn om de zaak te heropenen. Welke zaken door de coldcasekalender zijn heropend, wil de politie niet zeggen omdat publiciteit het onderzoek zou kunnen schaden.

In sommige zaken geldt een beloning voor de gouden tip, zoals in de zaak die deze tweede week van januari op de kalender staat: de vermissing van Willeke Dost. In dit geval is de gouden tip goed voor 20.000 euro. Dost verdween op 15 januari 1992 op 15-jarige leeftijd, zo meldt de kalender:

“Aan het eind van de middag kwam Willeke niet thuis. Navraag leerde dat ze die dag nooit op school was geweest. Laat op de avond gaven de pleegouders haar op als vermist.”

Nabestaanden en bekenden van Willeke Dost willen graag dat er een einde komt aan de onzekerheid over het lot van het meisje, schrijft de politie.

Niet anoniem

Tips kunnen niet anoniem worden doorgegeven. Gedetineerden die informatie willen delen kunnen vragen of ze hiervoor gebruik mogen maken van een aparte ruimte in de gevangenis. Ook is het mogelijk om een briefje in te leveren bij een medewerker, staat op de kalender. Deze wordt uitgebracht in het Nederlands; online staan versies in het Arabisch, Engels, Russisch en Spaans.

Sinds 2017 besteedt de politie extra aandacht aan cold cases. Dat is terug te zien in de cijfers: afgelopen jaar kwamen er zo’n achthonderd tips binnen over onopgeloste zaken, bijna vijf keer meer dan in 2016. Met name het SBS6-televisieprogramma Cold Case: Dader Gezocht leverde veel tips op.

Een filmpje van de politie over de coldcasekalender: