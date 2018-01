‘Om rond te komen dragen de kinderen bij’

IN

‘Voordat ik met de workshops taart decoreren begon, maakte ik al jaren graag taarten voor mijn kinderen, familieleden en vrienden. In de loop der jaren had ik uiteenlopende banen. Zo werkte ik bij de hoteldienst van een ziekenhuis, als hostess in de reiswereld en organiseerde ik evenementen en catering in de horeca. Een burn-out en nog een aantal banen verder besloot ik voor mezelf te beginnen en te solliciteren bij City Safari om rondleidingen in de stad te geven.

„Ze hadden geen vacatures, maar vroegen: kun je geen workshops taarten decoreren geven? Nou, dat wilde ik wel. Ondertussen werden de cupcakes en taarten door programma’s als Heel Holland Bakt steeds populairder, dus die workshops sloegen wel aan. Tijdens de crisis in 2008 zakte het een beetje in, maar het werd pas echt nijpend toen ik vijf jaar geleden ging scheiden. Toen bleek dat ik niet financieel onafhankelijk was. Ik heb naast Arta la Tarta en het gidsen verschillende andere banen gehad om rond te komen.

„Mijn hele loopbaan ben ik van het een in het ander gerold en meestal kwam het wel goed. Maar het was ook regelmatig zo dat we weinig geld hadden. Soms dacht ik: had ik maar een hbo-opleiding afgerond. Maar nu denk ik toch dat dit het juiste pad voor mij is geweest. Ik zou niet weten hoe ik het anders zou willen doen.”

Vaste lasten: woonlasten (1.075 euro), mobiel/internet/tv (80 euro), verzekeringen (200 euro), kosten auto (115 euro), boodschappen (400 euro), abonnementen (50 euro), goede doelen (10 euro), kleding (30 euro), kat (20 euro) Laatste grote uitgave: vliegticket naar Kaapverdië (280 euro) Sparen: nee

Inkomen: tussen 1.500 en 1.800 euro netto

UIT

‘Ik verdien nu eigenlijk te weinig om met z’n drieën van rond te komen. Daarom moeten de kinderen wat bijdragen en betalen ze allebei 175 euro per maand mee aan de vaste lasten. Mijn dochter studeert nog, maar heeft een bijbaan. Mijn zoon is gestopt met zijn studie, maar kan over een maand aan de slag bij een sportschool als sales- en marketingmedewerker. Ze betalen hun zorgverzekering zelf en de studiekosten zijn ook voor eigen rekening. Hun vader draagt maandelijks 150 euro bij.

„Hoewel we dus zuinig moeten leven, betaal ik elke maand 5 euro aan vrienden die een kindertehuis in Sri Lanka ondersteunen. Daar kunnen ze onder meer luiers en billencrème voor kopen. Ik vind het fijn dat ik op die manier vanuit mijn welvarende positie toch iets kan bijdragen. En via die vrienden weet ik precies waar mijn geld terechtkomt.

„Mijn laatste grote uitgave is het vliegticket naar Kaapverdië, waar ik eind deze maand naartoe ga met mijn zus. Ik heb echt mijn best gedaan om het goedkoopste ticket uit te zoeken. Ik wilde een verre reis maken die toch betaalbaar zou zijn, en toen bleek Kaapverdië een goede uitkomst. Bovendien komen mijn buren ervandaan en door hun verhalen sprak het me erg aan. Ik zou wel vaker met mijn kinderen weg willen, maar dan moet ik echt meer geld hebben. Want dan moet ik alles betalen.”